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Политика

В Польше заявили о связи российского дипломата со «шпионом» из ЗАГСа

Послу России вручили ноту о выдворении 45 дипломатов из Польши по обвинению в шпионаже

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) обвинило 45 российских дипломатов в шпионаже. Спецслужба потребовала выслать их из страны. Отдельно ABW уточнило, что дипломатов нужно выдворить в связи с российской спецоперацией на Украине и антипольской политикой Кремля. Как уточнило агентство, незаконную деятельность одного из дипломатов раскрыли, когда расследовали дело другого «российского шпиона» — он работал в архивах польского ЗАГСа.

Польское агентство внутренней безопасности сообщило, что выявило 45 человек — «сотрудников российских спецслужб» и «их сообщников». У всех есть дипломатический статус в Польше.

«В связи с политикой России в отношении республики Польша и ее союзников, а также с учетом российской агрессии против Украины глава агентства просит выдворить указанных лиц с территории республики Польша», — подчеркнуло ABW.

По данным агентства, указанные лица работали в рамках российских разведывательных проектов, «направленных против стабильности Польши и ее международных партнеров». И деятельность этих российских агентов «угрожает интересам и безопасности Польши».

ABW уточнило, что сотрудничество одного из дипломатов с российскими спецслужбами удалось выявить во время изучения дела гражданина Польши, которого задержали 17 марта по подозрению в шпионаже на Россию. Он работал в архиве ЗАГСа Варшавы и «имел доступ к записям двух других общих архивов столицы Польши».

«Учитывая характер документов, хранящихся в этих подразделениях, деятельность подозреваемого представляла угрозу как внутренней, так и внешней безопасности Польши. В ходе серии обысков, проведенных сотрудниками ABW, был получен обширный массив доказательств, которые в настоящее время анализируются», — передавала польская спецслужба. Поляку предъявили обвинение в шпионаже и арестовали на три месяца.

Глава ABW Мачей Хуня передал польскому МИД список из 45 человек и попросил министерство срочно выслать их. «Сотрудники российских спецслужб нарушают польское законодательство и положения Венской конвенции, используя статус дипломата для ведения разведывательной деятельности», — отметило агентство.

Польское издание One со ссылкой на правительственные источники сообщило, что в черный список попали в том числе сотрудники посольства России в Варшаве.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер сказал, что в связи с происходящим в польский МИД 23 марта вызвали посла России Сергея Андреева.

После визита Андреев подтвердил получение ноты с требованием о выдворении 45 дипломатов по обвинению в шпионаже. Он также сообщил, что дипломатические отношения Москвы и Варшавы формально продолжаются.

Кремль в это время пообещал, что не оставит без ответа действия Польши.

«Мы видели и слышали такие сообщения СМИ [о высылке дипломатов]. Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений. Разумеется, без ответа такие действия не останутся», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дипломатический состав российского посольства в Польше насчитывает около 100 человек. Однако в это число включены члены семей дипломатов. Помимо посольства у России есть генконсульства в Кракове, Познани и Гданьске.

В прошлом году Польша уже высылала российских дипломатов. Тогда персонами нон грата объявили трех сотрудников посольства России.

Польские власти не уточнили, как именно они нарушили закон. МИД Польши указал лишь, что причиной стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша». Источники польского агентства РАР со ссылкой на дипломатические источники писало, что высылка связана «среди прочего с введением США новых санкций против России». Польский МИД заявил, что страна «выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами касательно их политики по отношению к России», а «совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации».

Россия в ответ выслала пять польских дипломатов. «Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений», — посчитал МИД России. Высылку российских дипломатов там сочли необоснованной.

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