«Защищать свободный мир перед Россией». Дуда назвал единственную обязанность НАТО

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что акт РФ — НАТО о безопасности по сути перестал существовать. По его словам, сейчас у альянса нет никаких обязанностей, кроме одной — «защищать свободный мир перед Россией, которая является попросту обычным агрессором, которая сегодня допускает военные преступления на Украине». НАТО тоже должна вообще перестать вспоминать о том акте от 1997 года и его постановлениях, уверен президент Польши. Подробнее о том, какой документ был подписан 25 лет назад — в материале «Газеты.Ru».

Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает. С таким заявлением во вторник, 22 марта, выступил президент Польши Анджей Дуда.

«Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает», — считает он.

Согласно данному документу, Североатлантический альянс обязался в том числе не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории стран-новобранцев блока.

«Россия показала, что абсолютно не считает себя им связанной. НАТО тоже должна вообще перестать вспоминать о том акте от 1997 года и его постановлениях и каких-либо обязательствах для НАТО, которые из него исходят», — полагает Дуда.

По его словам, «сейчас нет никаких обязанностей». «Сейчас есть обязанность НАТО защищать свободный мир перед Россией, которая является попросту обычным агрессором, которая сегодня допускает военные преступления на Украине», — сказал он.

Как напоминает РИА «Новости», в середине марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Основополагающий акт Россия — НАТО не помешает усилению альянса на востоке «из-за изменившейся ситуации». Позднее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «страны НАТО продолжают придерживаться Основополагающего акта».

О чем договаривались Россия и НАТО

В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников», а также «механизм для консультаций, координации и общих действий».

Документ, в частности, гласит, что альянс и РФ отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел, напоминает ТАСС.

В начале 2022 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике, Североатлантическому альянсу «пора возвращаться на рубежи 1997 года».

Специальная военная операция РФ на Украине

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».

При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение» от 13 марта, решение о проведении военной операции считают правильным 68% респондентов, неправильным — 12%.

На вопрос о целях этой спецоперации 67% респондентов ответили «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО», а ответ «защитить население ДНР и ЛНР» выбрал 51% участников. За вариант «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» выступили 22%. 11% опрошенных увидели в этом решении попытку «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России».