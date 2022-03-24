«Проблема политиков, а не компаний»: как переход на рубли в газовых сделках отразится на Европе

Большая проблема
Еще на прошлой неделе президент Сербии Алексанадар Вучич отмечал, что российский газ достается Белграду чуть ли не бесплатно. Нескрываемая радость от удачной сделки с «Газпромом» подкреплялась в целом дружественной риторикой по отношению к Москве, которая, по словам сербского политика, стала жертвой «постыдных» и «глупых» обвинений Запада.
Вскоре после решения российского президента Путина перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли, риторика претерпела незначительную корректировку.
«Это большая проблема для всего мира <...>. Некоторые считают это гениальным решением в геополитической игре, противопоставить нефтедоллару рубль или юань. Немцы уже заявили, что это причина расторжение договора. Все это приносит нам только массу проблем», — сказал Вучич в эфире телеканала RTV.
По словам Вучича, решение российского президента вряд ли вызовет восхищение у болгар и венгров, поскольку эти страны не смогут расплачиваться с «Газпромом» в рублях. О конкретных причинах этого сценария Вучич не сказал.
Известно, что Венгрия благодаря долгосрочным контрактам может получать газ из России в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. Об этом президент Путин говорил еще в феврале. В то же время «Газпром» и Будапешт связаны 15-летним контрактом, который был заключен менее полугода назад (в сентябре 2021 года).
Глава болгарского министерства энергетики Александр Николов также не увидел причин для беспокойств. В интервью изданию NOVA он заявил, что поставкам российского газа ничего не угрожает, тогда как в стране «есть финансовый контрагент, который может провести эту операцию в рублях».
Другие страны отреагировали иначе. В польской энергетической компании PGNiG заявили об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки российского газа на рубли — этого не предусматривает контракт. В австрийской нефтегазовой компании OVM сослались на контракт, в котором евро указано в качестве валюты для транзакций. В Японии же пока не поняли, как российские власти собираются обеспечить переход на рубль в газовых сделках.
Есть ли причины для беспокойства?
Причины, по которым Сербия выражает беспокойство, остаются не совсем понятны, поскольку республика не находится в списке «недружественных стран» и может расплачиваться в той валюте, в которой захочет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
По словам эксперта, компании из списка не должны испытывать больших проблем с переходом на российский рубль в расчетах за газ.
«С точки зрения работы компаний, проблем нет. Сейчас они передают «Газпрому» доллары или евро за поставки газа.
В новой схеме им предлагается прийти на российскую биржу и передать сумму, на которую они собираются купить газ, в тех же долларах и евро, но уже не «Газпрому» напрямую, а другим структурам, банкам или компаниям-импортерам, которые поменяют валюту на рубли. И уже эти рубли они смогут отнести «Газпрому». Сколько платили столько и будут платить. Цена не меняется», — рассказал Юшков.
«Если компании придут на биржу за рублями, то им надо просто посмотреть, с какой компанией можно торговать, а с какой нельзя. У нас не так много компаний попали под самые жесткие санкции. Даже с подсанкционными можно торговать, поскольку ограничения распространяются на кредитные операции», — отметил он.
Юшков обратил внимание на тот факт, что европейским компаниям было бы удобнее покупать рублевую денежную массу у Центрального банка РФ, однако санкции в отношении регулятора не позволяют этого сделать.
«Возможно, переход на рубль в газовых сделках направлен на то, чтобы вывести ЦБ из-под санкций и затем снова нормально взаимодействовать», — подчеркнул эксперт.
С политической точки зрения ситуация обстоит сложнее, поскольку решение России о переходе на рубли выглядит как определенный ультиматум Европе, уверен Юшков.
«Соглашаясь перейти на рубли, Европа фактически признает зависимость от российского газа. В этом есть некое символическое значение. Однако европейские политики могут и не согласиться с ультимативной формой и выступать против перехода на рубль. Для компаний здесь сложностей нет. Но политики будут противодействовать», — заметил Юшков.
Ранее «Газета.Ru» проанализировала ситуацию на энергетическом рынке. Тогда эксперты сошлись во мнении, что Евросоюзу будет сложно отказаться от российских нефти и газа.
Даже если европейские страны не решатся перейти на рубли в расчетах, время для отказа от российского газа неудачное, считает Юшков.
«Они выходят из отопительного сезона с пустыми газовыми хранилищами, а тут риск потерять крупнейшего поставщика. Непонятно, как страны обеспечат себя электроснабжением», — резюмировал Юшков.
Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов полагает, что страны могут пересмотреть контракты с «Газпромом», поскольку валюта транзакций является неотъемлемой частью договора, которую нельзя изменить в одностороннем порядке.
«У компаний будет разная реакция. Кто-то может потребовать для себя дополнительных скидок по цене. Это долгий процесс, потому что у «Газпрома» более 100 контрактов в Евросоюзе», — объяснил «Газете.Ru» Салихов.
В то же время Салихов также отметил: ничто не мешает зарубежным компаниям прийти на Московскую биржу.
«В принципе, европейские компании могут через российские банки покупать рубли на Московской бирже и по контрактам передавать рубли «Газпрому». ЦБ в ближайшее время разъяснит технические аспекты.
Но как для европейских компаний, так и для Газпрома — это дополнительные издержки. Российской компании все равно нужна валюта. Какую-то часть они продолжат получать от Китая и Турции — крупнейших покупателей из дружественных стран. Либо сами будут покупать валюту»,
— резюмировал Салихов.