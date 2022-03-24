«Проблема политиков, а не компаний»: как переход на рубли в газовых сделках отразится на Европе

Переход расчетов за газ на рубли ударит по небольшим странам, заявил президент Сербии Александар Вучич. В качестве примера сербский политик привел Венгрию и Болгарию, которым будет трудно перейти на рублевые «рельсы». «Газета.Ru» узнала у экспертов энергетической отрасли, смогут ли страны из списка «недружественных» России безболезненно перейти на рубль в торговле газом, и как на это отреагируют европейские политики.

Большая проблема

Еще на прошлой неделе президент Сербии Алексанадар Вучич отмечал, что российский газ достается Белграду чуть ли не бесплатно. Нескрываемая радость от удачной сделки с «Газпромом» подкреплялась в целом дружественной риторикой по отношению к Москве, которая, по словам сербского политика, стала жертвой «постыдных» и «глупых» обвинений Запада.

Вскоре после решения российского президента Путина перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли, риторика претерпела незначительную корректировку.

«Это большая проблема для всего мира <...>. Некоторые считают это гениальным решением в геополитической игре, противопоставить нефтедоллару рубль или юань. Немцы уже заявили, что это причина расторжение договора. Все это приносит нам только массу проблем», — сказал Вучич в эфире телеканала RTV.

По словам Вучича, решение российского президента вряд ли вызовет восхищение у болгар и венгров, поскольку эти страны не смогут расплачиваться с «Газпромом» в рублях. О конкретных причинах этого сценария Вучич не сказал.

Известно, что Венгрия благодаря долгосрочным контрактам может получать газ из России в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. Об этом президент Путин говорил еще в феврале. В то же время «Газпром» и Будапешт связаны 15-летним контрактом, который был заключен менее полугода назад (в сентябре 2021 года).

Глава болгарского министерства энергетики Александр Николов также не увидел причин для беспокойств. В интервью изданию NOVA он заявил, что поставкам российского газа ничего не угрожает, тогда как в стране «есть финансовый контрагент, который может провести эту операцию в рублях».

Другие страны отреагировали иначе. В польской энергетической компании PGNiG заявили об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки российского газа на рубли — этого не предусматривает контракт. В австрийской нефтегазовой компании OVM сослались на контракт, в котором евро указано в качестве валюты для транзакций. В Японии же пока не поняли, как российские власти собираются обеспечить переход на рубль в газовых сделках.

Есть ли причины для беспокойства?

Причины, по которым Сербия выражает беспокойство, остаются не совсем понятны, поскольку республика не находится в списке «недружественных стран» и может расплачиваться в той валюте, в которой захочет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По словам эксперта, компании из списка не должны испытывать больших проблем с переходом на российский рубль в расчетах за газ.

«С точки зрения работы компаний, проблем нет. Сейчас они передают «Газпрому» доллары или евро за поставки газа.

В новой схеме им предлагается прийти на российскую биржу и передать сумму, на которую они собираются купить газ, в тех же долларах и евро, но уже не «Газпрому» напрямую, а другим структурам, банкам или компаниям-импортерам, которые поменяют валюту на рубли. И уже эти рубли они смогут отнести «Газпрому». Сколько платили столько и будут платить. Цена не меняется», — рассказал Юшков.

«Если компании придут на биржу за рублями, то им надо просто посмотреть, с какой компанией можно торговать, а с какой нельзя. У нас не так много компаний попали под самые жесткие санкции. Даже с подсанкционными можно торговать, поскольку ограничения распространяются на кредитные операции», — отметил он.

Юшков обратил внимание на тот факт, что европейским компаниям было бы удобнее покупать рублевую денежную массу у Центрального банка РФ, однако санкции в отношении регулятора не позволяют этого сделать.

«Возможно, переход на рубль в газовых сделках направлен на то, чтобы вывести ЦБ из-под санкций и затем снова нормально взаимодействовать», — подчеркнул эксперт.

С политической точки зрения ситуация обстоит сложнее, поскольку решение России о переходе на рубли выглядит как определенный ультиматум Европе, уверен Юшков.

«Соглашаясь перейти на рубли, Европа фактически признает зависимость от российского газа. В этом есть некое символическое значение. Однако европейские политики могут и не согласиться с ультимативной формой и выступать против перехода на рубль. Для компаний здесь сложностей нет. Но политики будут противодействовать», — заметил Юшков.

Ранее «Газета.Ru» проанализировала ситуацию на энергетическом рынке. Тогда эксперты сошлись во мнении, что Евросоюзу будет сложно отказаться от российских нефти и газа.

Даже если европейские страны не решатся перейти на рубли в расчетах, время для отказа от российского газа неудачное, считает Юшков.

«Они выходят из отопительного сезона с пустыми газовыми хранилищами, а тут риск потерять крупнейшего поставщика. Непонятно, как страны обеспечат себя электроснабжением», — резюмировал Юшков.

Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов полагает, что страны могут пересмотреть контракты с «Газпромом», поскольку валюта транзакций является неотъемлемой частью договора, которую нельзя изменить в одностороннем порядке.

«У компаний будет разная реакция. Кто-то может потребовать для себя дополнительных скидок по цене. Это долгий процесс, потому что у «Газпрома» более 100 контрактов в Евросоюзе», — объяснил «Газете.Ru» Салихов.

В то же время Салихов также отметил: ничто не мешает зарубежным компаниям прийти на Московскую биржу.

«В принципе, европейские компании могут через российские банки покупать рубли на Московской бирже и по контрактам передавать рубли «Газпрому». ЦБ в ближайшее время разъяснит технические аспекты.

Но как для европейских компаний, так и для Газпрома — это дополнительные издержки. Российской компании все равно нужна валюта. Какую-то часть они продолжат получать от Китая и Турции — крупнейших покупателей из дружественных стран. Либо сами будут покупать валюту»,

— резюмировал Салихов.