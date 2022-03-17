«Мы лишимся доходов, они лишатся тепла»: что будет, если ЕС введет энергетическое эмбарго

Европа подходит к Рубикону в виде пятого пакета санкций против России, пишет издание Politico. Киев требует от Брюсселя ввести энергетическое эмбарго, но к такой жесткой мере готовы не все европейские партнеры Украины. «Газета.Ru» поговорила с экспертами о том, пойдет ли Европа на полное энергетическое эмбарго и какую цену заплатит за это мировая экономика.

До сих пор европейские страны были едины в санкционном давлении на Россию — все четыре пакета ограничительных мер были согласованы относительно быстро и не вызывали вопросов. Однако переход к следующему уровню ограничительных мер может обнажить противоречия внутри Евросоюза, пишет Politico. Будучи «главным авторитетом ЕС», Германия во главе с канцлером Олафом Шольцом может не согласиться со включением полномасштабного энергетического эмбарго в пятый санкционный пакет.

«Германия очень настороженно относится к призывам Польши и стран Балтии ударить по слабому месту Владимира Путина и лишить его жизненно важного дохода от продажи энергетических ресурсов, который помогает подпитывать военные действия на Украине», — пишут авторы заметки.

В то же время США и Великобритания уже отказались от российской нефти. Вскоре после этого Белый дом активизировал контакты с Венесуэлой, а британский премьер Борис Джонсон нанес визит в Саудовскую Аравию. Германия же в связи с последними событиями не спешит искать альтернативу российским источниками энергии и пытается если не снять, то хотя бы девальвировать этот вопрос в повестке.

«Давайте не будем постоянно говорить о дальнейших санкциях, — заявил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг изданию Die Welt во вторник.

— Мы должны решить, как обеспечить соблюдение текущих санкций, потому что нельзя отступать ни на дюйм».

В надежде на смену режима

Введение энергетического эмбарго было бы последним шагом в отношениях Россией, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Фактически мы торгуем с Европой только энергоресурсами и некоторыми другими видами сырья. В остальном — отношения в других сферах разорваны. Торговля углеводородами — последний мост, который нас соединяет. Для европейцев это станет болезненной мерой, поскольку они сильно зависят от российского сырья. Они должны понимать: если Брюссель вводит санкции против одного вида энергоресурса, Россия в ответ может перекрыть поставки другого сырья», — рассказал Юшков «Газете.Ru».

По словам эксперта, обмен «санкционными ударами» может быстро привести к остановке торговли.

«Нельзя перекрыть поставки российского угля и не получить в ответ перекрытие поставок нефти и газа со стороны России. Такой сценарий вполне возможен», — отметил Юшков.

Рассматривая энергетическое эмбарго в качестве реальной меры воздействия, европейцы рассчитывают на ухудшение ситуации в российской экономике, что, по словам Юшкова, неминуемо должно привести к падению уровня жизни в РФ.

«Они рассчитывают, что сразу после этого в России произойдет условный государственный переворот. Власти сменятся, руководство поменяет внешнюю политику и к зиме стороны, условно говоря, вернутся к торговле углеводородами. Но такой сценарий сопряжен с огромными рисками и для самих европейцев», — заявил эксперт.

«Пока что видим, что санкции не приводят к существенному падению уровня доверия к властям. Ухудшение ситуации в экономике не гарантирует конвертацию в политическую нестабильность. Таких примеров много: Северная Корея, Иран, Венесуэла...» — дополнил он.

Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Робертович Салихов полагает, что Евросоюзу будет сложно отказаться от российских нефти и газа.

Сколько российского газа потребляет Европа По данным «Газпром экспорт», компания поставила в европейские страны 174,9 млрд куб. м газа в 2020 году. 78% поставок из России пришлось на страны Западной Европы, включая Турцию; 22% — на государства Центральной Европы. Читать дальше

«Сделать это почти невозможно, поскольку на Евросоюз приходится 40% потребления газа и 31% нефтепродуктов, поставляемых из России.

Большая часть инфраструктуры заточена под российскую нефть. Не думаю, что речь действительно идет об эмбарго. Максимум — ограничительные меры», — объяснил Салихов «Газете.Ru».

«Великобритания и США уже отказались от покупок российской нефти, но для них это не является критическим вопросом. Они и сами добывают нефть. К тому же, у них есть возможности для замещения. Российская нефть составляла всего от 5 до 10% от их общего импорта», — добавил он.

На пути к энергетическому кризису

Как и в случае с торговым эмбарго, о возможном введении которого рассуждают в американском Конгрессе, ограничения в углеродной торговле неминуемо приведут к тяжелым последствиям для всей мировой экономики.

По словам Игоря Юшкова, энергетическое эмбарго в отношении России может сорвать подготовку к отопительному сезону в Европе.

«К новому отопительному сезону они получают отсутствие угля, газа и полную неготовность. Возникает риск быть замороженными. Если торговля углеводородами остановится к зиме, мы увидим глобальный энергетический кризис. Цены на всем глобальном рынке взлетят, потому что рынки связаны между собой.

Если Россия остановит поставки газа в Европу, они попытаются перейти на другие источники энергии и где-то еще достать газ. Всего будет не хватать, придется конкурировать с Азией. Далее может последовать глобальная рецессия и остановка глобализации, поскольку товары будет невыгодно перевозить с рынка на рынок», — спрогнозировал Юшков.

Эксперт также отметил, что если в нефтяной сфере Европа сможет переориентироваться на поставки с Ближнего востока в течение года, то с газом ситуация обстоит гораздо сложнее.

Россия остановит добычу газа ровно настолько, насколько остановится экспорт трубопроводного газа в связи с санкциями, считает Юшков.

«Соответственно, в мировом газовом балансе возникнет дыра. В прошлом году Россия поставила в Европу 150 млрд кубов (175 млрд кубов — с Турцией). Где взять этот объем? Перейти на уголь — опять не получится, потому что Россия и здесь является крупнейшим поставщиком на европейский рынок.

Увеличение производства угля потребует от европейцев много времени и большие инвестиции. Придется останавливать подачу электроэнергии, давать ее по часам в течение года», — сказал эксперт.

Марсель Салихов, в свою очередь, указал на динамику нефтяных котировок, которые свидетельствуют об относительном спокойствии на рынке.

«Если мы посмотрим на то, что происходило на рынке нефти за последние дни — то увидим, что нефть дешевела. Да, в самом начале был скачок до $130, но потом цена снижалась. Это значит, что вероятность перебоев поставок из России рассматривается инвесторами как невысокая. Перебои возможны только в случае отказов европейцев от дальнейших поставок. И все же снижение цены до уровня конца февраля говорит, что рынок спокоен», — объяснил Салихов.

«Естественно, может произойти всякое, в том числе введение энергетического эмбарго. Если это случится, тогда будет и резкий скачок цен на нефть и последующее проседание курса рубля. Тревогу вызывает тот факт, что экспортная выручка сейчас является основным фактором поддержки рублевого курса», — резюмировал эксперт.

Игорь Юшков также обратил внимание на газовые реформы, инициированные Евросоюзом, чтобы снизить зависимость от экспорта российского газа. Однако и здесь есть свои сложности.

«Они согласились в рамках реформ, что к 1 октября надо заполнить подземные газовые хранилища до объема 90%. Но как это сделать хотя бы на прошлогодние 75% без российских поставок — непонятно. Поэтому энергетического эмбарго — это некий фол последней надежды, и пока страны к нему не готовы. Они готовы помогать Украине, но вряд ли хотят устраивать экономический коллапс, — сказал Юшков. — В России тоже будет тяжело в случае введения эмбарго. Мы лишимся доходов, они лишатся тепла».