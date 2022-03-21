Нефть и юань рассорили США и Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден испытывает сложности в переговорах с Саудовской Аравией. Эр-Рияд рассматривает возможность использовать юань, а не доллар, в расчетах по нефтяным сделкам, пишет издание The Wall Street Journal. Некоторые эксперты уже пришли к выводу, что Байден «потерял» Саудовскую Аравию, которая якобы предпочла перспективное сотрудничество с Китаем многолетнему союзу с США.

В поисках нефти

С началом российской спецоперации на Украине западные страны активизировали работу по диверсификации поставок энергоресурсов. США — не исключение.

В начале марта администрация Байдена объявила о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля. Тогда же появились первые сообщения о намерении президента ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы латиноамериканская страна смогла нарастить добычу нефти, тем самым снизив глобальную зависимость от российского сырья.

Представители нефтяной отрасли в Венесуэле встретили новость с воодушевлением. Один из чиновников допустил в беседе с агентством Reuters, что добыча нефти в стране может вырасти как минимум на 400 тыс. баррелей в день, достигнув 1,2 млн баррелей в сутки.

Инициативу Байдена поддерживают не все в США. В прошлую пятницу губернатор Флориды Рон ДеСантис публично выступил против отмены эмбарго на венесуэльскую нефть. В то же время сенаторы-республиканцы представили законопроект, запрещающий США импортировать сырую нефть как из Венесуэлы, так и из Ирана.

Однако наибольшие усилия Байдена и его команды направлены на Саудовскую Аравию — некогда важнейшего союзника США на Ближнем Востоке. Переговоры между Вашингтоном и Эр-Риядом проходят сложно, констатируют западные эксперты. И дело не только в намерении саудитов перейти на юани в торговле нефтью. США «теряют» союзника в политической плоскости,

что чревато последствиями для внешнеполитической стабильности, пишет WSJ.

«Начали терять давно»

В начале марта в прессе появились сообщения о попытках Байдена связаться с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии. Ряд изданий утверждали, что попытки Байдена обсудить увеличение экспорта нефти не увенчались успехом — арабские политики попросту не подошли к телефону. Позднее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян опровергли эти сообщения.

Примечательно, что за неделю до начала российской спецоперации США уже пытались выйти на саудитов с похожей просьбой. Тогда Саудовская Аравия, предположительно, отказалась нарастить добычу нефти для снижения цен на энергоноситель, несмотря на просьбу Байдена. Аналогичный ответ последовал после схожей просьбы британского премьера Бориса Джонсона. Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не сделали публичных заявлений, что нарастят добычу нефти, после встречи с премьер-министром.

Отношения США с Саудовской Аравией не ладятся не только в торговле. В 2018 году ЦРУ обнародовало заключение, что наследный принц бин Салман выступил заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогги.

По словам востоковеда и политолога Елены Супониной, американцы пытаются договориться с Саудовской Аравией, поскольку это единственная страна в мире, которая может безболезненно для себя нарастить добычу нефти. Однако политическая элита страны все еще не может простить Вашингтону фактический разрыв отношений после убийства Хашогги.

«Наследный принц не может простить Байдену тот факт, что с ним надолго прервали отношения. Этой позиции он будет придерживаться и сейчас.

Американцы начали терять Саудовскую Аравию не сегодня, а четыре года назад. Это была инициатива Вашингтона. Пока между странами ведутся секретные переговоры, но Эр-Рияд занял твердую позицию и не идет на уступки.

Другое дело, что это вопрос цены. Нельзя исключать, что если цена будет приемлемая, саудовцы рассмотрят вопрос. Но даже и в этом случае они не будут разрывать отношения с Россией. Поняли, что рассчитывать только на Вашингтон опасно. Особенно в этом их убедил панический уход американцев из Афганистана», — рассказала Супонина «Газете.Ru».

Отношения между странами останутся союзническими, потому что они друг другу нужны, считает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков.

«Трения между Вашингтоном и Эр-Риядом были раньше. Неоднократно саудовское руководство на высоком уровне позволяло критику в сторону американского руководства. После трагедии 11 сентября в США даже появилось антисаудовское движение. Однако сейчас все не очень однозначно. На данном этапе страны друг другу нужны. Американцы нужны саудовцам как гаранты безопасности и поставщики вооружения. Поэтому союзнические отношения не прекратятся в ближайшей перспективе», — отметил Сурков.

Китайский фактор

Особую настороженность в американском экспертном обществе вызывает тот факт, что Саудовская Аравия может перейти с американских долларов на китайские юани в торговле нефтью с КНР.

«Такой шаг помог бы Пекину заложить фундамент для глобального юаня <...>. Это, в свою очередь, может предоставить Китаю возможность предложить юань в качестве торговой валюты противникам США — России и Ирану», — говорится в заметке WSJ.

Николай Сурков уверен: в скором времени Саудовская Аравия может диверсифицировать внешнеполитический курс.

«Перспективным партнером, прежде всего, является Китай. Они потребляют саудовскую нефть и поставляют Эр-Рияду технологии. Помимо этого, китайцы выступают основным партнером в деле диджитализации страны, включая технологии 5G», — объяснил Сурков.

В то же время усиление торгово-экономических отношений Саудовской Аравии с другими странами вряд ли кардинальным образом скажется на ее союзе с США, считает Сурков.

«Китай не готов защитить своих союзников. Да, Пекин готов инвестировать и предлагать технологии, но не хочет становиться военно-политическим игроком на Ближнем Востоке, в отличие от США.

У Саудовской Аравии нет альтернативы в плане гарантов безопасности, а иранская угроза никуда не делась, поскольку Тегеран наращивает активность и демонстрирует амбиции», — отметил Сурков.

Несмотря на текущие разногласия по вопросам нефти, США и Саудовская Аравия все еще нужны друг другу в качестве союзников, уверен Сурков.

«Отношения между странами всегда складывались проблематично, особенно когда у власти в США находятся демократы. Можно вспомнить, как они критиковали саудовскую военную кампанию в Йемене. Но все эти взаимные обиды тянутся с 2000-х, когда американцы нарушили баланс сил в регионе, свергнув иракского лидера Cадама Хусейна. Но пока трения преодолимы.

Есть заинтересованность сторон друг в друге. Их связка, может, и ослабнет, но не исчезнет — по крайней мере до тех пор, пока Китай не скажет, что он готов взять на себя не только экономические, но и военно-политические обязательства»,

— подчеркнул политолог.