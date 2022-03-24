«Мы в замешательстве». Как Запад отреагировал на решение России продавать газ за рубли

Россия будет поставлять газ в недружественные страны только за рубли, объявил президент РФ Владимир Путин. В мире решение России восприняли по-разному. Если Молдавия и Болгария заявили, что для них оплачивать газ в рублях — не проблема, то Германия и Австрия выступили против, ссылаясь на условия действующих контрактов.

О том, что Россия меняет условия поставок газа, Путин сообщил днем 23 марта. Он пояснил, что изменения затронут только валюту, которую Россия принимает в обмен на газ. Объемы поставок и принципы ценообразования останутся те же. Объявленный перевод расчетов на рубли затронет только трубопроводные поставки газа — без учета продаж сжиженного природного газа (СПГ).

«Мы, в отличие от некоторых коллег, дорожим своей репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа», — подчеркивал президент.

Путин пояснил, что в текущей обстановке для России нет «никакого смысла» поставлять свои товары в ЕС и США в долларах и евро. Президент отметил, что эти валюты себя «скомпрометировали».

Он попросил правительство дать указание «Газпрому» внести изменения в действующие контракты. Банк России вместе с правительством за неделю должен определить, как зарубежные потребители будут приобретать рубли на внутреннем рынке России для оплаты платежей.

Реакция Германии

Газовая промышленность ФРГ оказалась сбита с толку заявлением Путина, отметил глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер. «Мы с большим замешательством восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплату за поставки газа только в рублях. Мы пока не может прогнозировать, какие конкретно последствия это будет иметь для торговли газом», — сказал он.

Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград заявила, что такой шаг можно считать нарушением уже заключенных договоров, поскольку в них обычно шла речь о сделках в евро. «Мы проверим процесс и обсудим с нашими партнерами, в том числе на уровне ЕС», — указала Унград.

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек также сказал, что решение России нарушает действующие контракты и что Германия обговорит это с европейскими партнерами.

«Это еще раз доказывает, что Россия не является стабильным партнером [в вопросе поставок энергоносителей]», — считает министр.

Технически платить за газ рублями возможно, однако это вынудит ЕС обходить собственные же санкции, пояснил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. «С точки зрения России это целесообразно. Решение [президента России Владимира] Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке «недружественных государств», обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей», — отметил он.

Реакция Австрии

Австрийская нефтегазовая компания OMV передала, что собирается и дальше платить за российский газ в евро. «Я тоже видел сообщение в СМИ. Нам еще никто не звонил, и у нас действующие контракты, там ничего такого не оговаривалось. Я сейчас подожду, свяжется ли кто-то с нами», — сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли компания и дальше платить России в евро, Штерн сказал: «Разумеется. У нас нет другой договорной основы, я бы и не мог иначе».

Реакция Японии

Министр финансов Сюнъити Судзуки сообщил, что власти Японии пока не понимают, как будет реализовано на практике решение России. «В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны, и как оно будет воплощено в жизнь», — уточнил он.

Судзуки добавил, что сейчас японское правительство «ведет обсуждение с ответственными министерствами и агентствами для оценки ситуации».

«Мы планируем продолжать взаимодействие со странами «большой семерки» и международным сообществом с тем, чтобы Россия заплатила высокую цену за свои действия. Но также хотим провести оценку возможного влияния экономических санкций против России на японскую экономику и финансовые рынки для своевременного реагирования», — сообщил он.

Реакция Италии

Экономический советник премьер-министра Италии Франческо Джавацци заявил, что Россия так пытается обойти западные санкции. «Мое мнение — нужно платить в евро, потому что оплата в рублях означало бы обходить санкции, поэтому, думаю, мы продолжим платить в евро», — настаивает он.

В то же время советник указал, что итальянское правительство пока не принимало никакого решения.

Реакция Сербии

Президент Сербии Александр Вучич считает, что перевод оплаты за российский газ в рубли вызывает «много сложных вопросов». «Некоторые считают, что это гениально — в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Поэтому я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», — выразил свое мнение политик. Он напомнил, что после решения России газ подорожал на 25%.

Сербия не входит в список недружественных стран России. Зато в него попала соседняя Болгария, а Сербия получает российский газ через болгарскую газотранспортную систему. По мнению Вучича, ни Болгария, ни еще один сосед Сербии — Венгрия не будут платить за газ в рублях.

Кремль уже пообещал, что постарается помочь Сербии, если у нее возникнут проблемы в этом вопросе. «Он [президент Сербии Александар Вучич] прав, это действительно может быть проблематичная ситуация», — признал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Болгария выступила враждебно по отношению к России, поэтому, «хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», будет платить за газ рублями. «Но вместе с тем это не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить, и, естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными», — заверил Песков.

Реакция Болгарии

Сама Болгария ранее сообщила, что не видит рисков из-за решения России. «В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. <...> Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, риска оплаты по существующим договорам нет», — сказал министр энергетики страны Александр Николов.

Реакция Армении

Вице-премьер Мгер Григорян передал, что его страна обсуждает возможность расчетов с Россией за газ в рублях. «Я не могу обещать, что этот вопрос будет решен сейчас, потому что есть объективные предпосылки, но, тем не менее, сегодня этот вопрос уже обсуждается в общественной сфере и в какой-то момент станет повесткой дня», — резюмировал он.

Армения не входит в список недружественных. «Газпром» — единственный поставщик газа у страны.

Реакция Молдавии

Молдавия не видит проблем в возможном переводе на рубли оплаты за поставляемый Россией природный газ, сообщил вице-премьер Андрей Спыну. «Мы слышали это заявление. Как мы поняли, оно не касается Молдавии», — отметил он.

Вместе с тем министр заметил, что и раньше в контрактах, заключаемых между «Молдовагазом» и «Газпромом» была предусмотрена оплата в долларах, евро и российских рублях. «Обязательство «Молдовагаз» - оплачивать в той валюте, которая есть. Никто не обязывает правительство Молдовы или «Молдовагаз» платить в валюте, которой у них нет. Так это предусмотрено контрактом», — пояснил Спыну.

Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что уже на этой неделе часть потребленного республикой российского газа была оплачена в российских рублях. Он высказал мнение, что возможный переход на рубли не повлияет на финансовую ситуацию в компании. «Мы на леи покупаем рубли и переводим в рублях. Не вижу здесь проблем», — сказал Чебан.

Реакция Польши

Польша не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях.

«Особо такой возможности нет», — сказал глава польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский на пресс-конференции.