«Россия показывает позицию мировой державы»: мир не поддержал США в санкционном вопросе

Международная реакция на военную спецоперацию России на Украине оказалось далеко не однозначной. В то время как Европа, США и их союзники солидаризировались в негативной оценке событий, державы Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки смотрят на эскалацию под разными углами, не торопясь давать категорических оценок. Оценивая противоречия позиций мирового сообщества на события в Восточной Европе, эксперты приходят к выводу, что влияние США в ключевых для них регионах стремительно снижается.

Воздержались от осуждения

Ряд азиатских стран выступил со сдержанных позиций, не став осуждать Москву за начало спецоперации на территории Украины.

Наиболее показательной была реакция главы КНР Си Цзиньпина. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным он выступил за урегулирование конфликта между Москвой и Киевом. Си также выступил с призывом отказаться от менталитета холодной войны в вопросе Украины и уважать озабоченности стран в сфере безопасности. Владимир Путин же именно в ходе этого разговора впервые с момента начала спецоперации заявил о готовности вступить в диалог с Киевом.

Еще в день начала спецоперации официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга отказалась называть события на Украине «вторжением», задавшись риторическими вопросами о том, уважали ли США территориальную целостность Югославии или Ирака, когда проводили там свои военные операции.

Не оборвались контакты России и с другой крупной азиатской державой — накануне состоялись телефонные переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обговорив ситуацию в Европе, стороны перешли к обсуждению двусторонних отношений, и, судя по официальному сообщению Кремля, разговор прошел как минимум в нейтральном ключе. Кроме того, как сообщает Reuters, Нью-Дели изучает возможности обхода санкционных механизмов Запада, рассматривая вариант введения механизма расчетов в рупиях при торговле с Россией.

Бригадный генерал Мьянмы Зо Мин Тун, в свою очередь, и вовсе оправдал российскую спецоперацию на Украине, сделав в своем обращении акцент на усилиях Москвы по укреплению собственного суверенитета.

«Россия показывает миру свою позицию мировой державы», — заявил он.

Нейтральная позиция

Страны Юго-Восточной Азии пока воздержались от оценки текущей обстановки. Власти Индонезии заявили, что пока не планируют вводить санкции в отношении России на фоне украинского обострения. По словам официального представителя МИД страны Теуку Файзашаха, Джакарта не будет ориентироваться в этом вопросе на другие страны и приметь решение самостоятельно, опираясь исключительно на собственные интересы.

Вьетнам также не стал вставать на чью-либо сторону и призвал стороны к скорейшему достижению мира.

Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана отметил, что Россия «совершает смертоносные военные атаки» на Украину, но также воздержался от занятия той или иной стороны. Глава ведомства добавил, что власти внимательно следят за событиями на Украине.

Малайзия, Таиланд, Бруней и Камбоджа также выступили с нейтральных позиций в отношении российской спецоперации на Украине, не анонсировав при этом и санкционных мер.

Некоторые страны, впрочем, выразили категорический протест действиям России на Украине — высказались Индонезия и Сингапур, где власти назвали спецоперацию «вторжением».

Что говорят лидеры Ближнего Востока

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обратил внимание нации, что ситуация на Украине стала следствием действий западных держав.

«Украинский кризис коренится в провокациях НАТО. Мы не считаем, что военные действия — это выход. Необходимо прекратить огонь и сконцентрироваться на поиске политического и демократического решения», — написал он в своем «Твиттере».

С тревогой отнеслись к началу боевых действий иракские публичные лица. Влиятельный шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр заявил, что войны никогда не способствовали решению проблем, а скорее преумножали их.

С более резкой критикой выступило правительство Израиля, которое осудило спецоперацию России на Украине и назвало действия Москвы «нарушением мирового порядка». Арабские же государства, такие как Египет, Иордания и Катар от имени своих МИД давали более сдержанные комментарии, призывая к недопущению ухудшения ситуации, поиску дипломатических решений конфликта и предотвращению гуманитарного кризиса.

Уже традиционный российский союзник в лице президента Сирии Башара Асада предсказуемо однозначно занял сторону Москвы, заявив, что «Россия сегодня не только защищает себя, она защищает мир и основы справедливости и гуманизма».

Африканский взгляд и латиноамериканская реакция

Африканский союз осудил военную операцию России на Украине. Местные политики призвали Москву прекращению огня, добавив, что масштаб боевых действий может достичь «планетарного масштаба».

Cтраны Латинской Америки разделились во мнении насчет российской спецоперации. Некоторые осудили военный способ достижения целей, тогда как другие признали за Москвой право на самозащиту от расширения НАТО. Такая позиция, в частности, была озвучена в Кубе.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна приложит усилия для содействия диалогу между сторонами конфликта. МИД был более категоричен в оценке: применения силы, а также нарушение целостности независимой страны — недопустимо, заявил глава ведомства Марсело Эбрард.

Министерство иностранных дел Бразилии также призвало к немедленному прекращению боевых действий на территории Украины. Аргентина призвала прекратить военные действия на Украине. Эквадор, Парагвай, Гондурас, Гватемала, Уругвай и Перу также высказались против применения военной силы и призвали к дипломатическому решению конфликта между Россией и Украиной.

Однако никаких санкционных мер страны Латинской Америки и Африки в отношении России принимать не стали.

Американские друзья

С резким осуждением российской спецоперации на Украине в первую очередь выступили страны, связанные союзническими отношениями с США. Из стран «незападного» мира именно они в первую очередь прибегли к санкционным механизмам.

Власти Японии, например, ввели новые санкции против России, которые включают приостановку выдачи виз гражданам РФ, замораживание активов финансовых учреждений, а также ограничение экспорта, связанного с военным сектором.

В то же время японское правительство все еще не определилось с категориями граждан, кому будет отказано в выдаче виз.

Южнокорейские власти также намерены ввести против Москвы экономические санкции. Президент республики Мун Чжэ Ин заявил, что страна поддержит усилия партнеров по «сдерживанию вооруженной агрессии и поиску мирного решения». По данным местных СМИ, правительство Южной Кореи инициировало консультации с корейскими компаниями, работающими в России. О конкретных мерах также известно немного.

О присоединении к антироссийским санкциям также сообщили на Тайване. Представители островного государства призвали Москву «прекратить военную агрессию» против Киева и возобновить мирный диалог между заинтересованными сторонами как можно скорее. О характере санкций официальный Тайбэй пока не сообщил.

Наиболее жесткие меры приняло небольшое островное государство в Тихом Океане — Микронезия решила разорвать дипломатические отношения с Москвой.

Однако, если взять за скобки этот исключительный прецедент, при более детальном рассмотрении вводимых против России со стороны азиатских держав санкций можно заметить, что не все меры отличаются особой жесткостью.

Почти санкции

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты обратили внимание на разные походы вышеперечисленных стран к введению санкций против Москвы.

Старший научный сотрудник Центра корееведения ИДВ РАН Константин Асмолов подчеркнул в беседе с изданием, что Южная Корея не в первый раз ограничивается «формальными» санкциями в отношении Москвы. В 2014 году, по словам Асмолова, тогдашний президент Пак Кын Хе и вовсе ограничилась консультациями с корейским бизнесом в России. Эксперт считает, что и в нынешних условиях правительству тоже важно знать, что интересы южнокорейского бизнеса в России не пострадают даже в случае ввода новых санкций.

«Сейчас, с одной стороны, Сеул присоединяется к западным санкциям. Но с другой — президенту нужно добиться того, чтобы не пострадали интересы южнокорейских компаний в России, которая долгое время была для них удобным рынком.

Один из ярких примеров — завод компании Хенде под Санкт-Петербургом. При этом открыто Южная Корея не сможет пойти против воли США», — пояснил эксперт.

Асмолов также обратил внимание, что нынешний президент республики, который покинет свой пост через 16 дней из-за президентских выборов, может проигнорировать требования Вашингтона ввести более жесткие санкции, тем самым произведя впечатление патриота, не боящегося США.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов со своей стороны отметил, что введенные Японией санкции против Москвы также незначительны и носят скорее символический характер. Причина — Токио не хочет портить отношения с Россией из-за целого ряда экономических и геополитических вопросов.

«В 2014 году японцы тоже вводили санкции из-за Крыма. Но тогдашний премьер Абе возлагал на Путина большие надежды по части возвращения Курильских островов. Он старался не проявлять жесткости. Еще тогда санкции были чисто символическими», — заявил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«Япония может ограничить поставки полупроводников — это существенная мера, — добавил Кистанов. — Но катастрофы не будет, потому что эти компоненты занимает не самое большое место в японском экспорте в Россию.

Ограничение экспорта на военную продукцию — тоже сотрясание воздуха, поскольку ранее они практически не поставляли такую продукцию Россию», — сказал он.

Кистанов считает, что Токио не станет усиливать эти «символические» санкции, поскольку страна в определённой степени зависит от поставок российского сжиженного природного газа. «Россия поставляет Японии сжиженный природный газ из Сахалина, где задействованы японские компании. Это важный аспект», — отметил эксперт.

«Другой момент — Япония ждет развития по северным территориям. В Токио понимают: если он перегнут палку с санкциями, то могут лишится шансов на Курильские острова. Помимо этого, они обеспокоены сближением России и Китая. Тут тоже действуют с оглядкой», — резюмировал Кистанов.

Без оглядки на США

Программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов отметил, что США больше не могут ключевым образом влиять на страны в ключевых для себя регионах по части санкций, особенно в Азиатское-Тихоокеанском регионе.

«Страны Восточной Азии будут вводит более мягкие санкции, чем Евросоюз и США. С одной стороны, это решение обусловлено желанием продемонстрировать стратегическую автономию от США, а с другой — нежелание подрывать собственную экономику которая, в определенной степени завязана на России. Это свидетельствует о прагматичной аккуратности», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Валерий Кистанов также считает, что принять жесткие меры в отношении Москвы под давлением США — значит нанести ущерб собственной экономике.

«Фумио Кисида [премьер-министр Японии] говорил, что запас энергоресурсов в стране рассчитан на 240 дней. А запаса нефти и газа хватит на 2-3 недели. Если Вашингтон будет давить и дальше, чтобы японцы, напрмер, отказывались от поставок из России, то это может поставить Токио в тяжелое экономическое положение», — резюмировал он.