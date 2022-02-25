Украина потеряла контроль над островом Змеиный, взрывы в Киеве. Главное к полудню 25 февраля

Наступил второй день военной операции, проводимой Россией в поддержку республик Донбасса. Утром 25 февраля в Киеве были слышны взрывы, несколько жилых домов загорелись из-за падения на них «взрывоопасных предметов». Украинская сторона потеряла за первые сутки 137 военнослужащих.

Российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС и территории вокруг станции, подтвердил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее о взятии контроля над ЧАЭС сообщали украинские власти.

По словам Конашенкова, персонал продолжает обслуживать объекты в штатном режиме. Радиоактивный фон в районе АЭС остается в норме.

«С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Радиоактивный фон в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку», — заявил представитель Министерства обороны.

В ходе операции на Украине российские вооруженные силы уничтожили 18 танков и других боевых бронемашин, семь РСЗО, 41 единицу военной автотехники и пять боевых катеров, рассказали в российском оборонном ведомстве. Выведено из строя 11 военных аэродромов. Более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины сдались в плен.

В Киеве слышны взрывы и горят жилые дома

Ранним утром в Киеве были слышны звуки взрывов — вблизи районов Жуляны, Троещины, Осокорки, в Печерском и Голосеевском районах, а также на территории Позняков и Отрадного.

Чуть позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в многоэтажном жилом доме по улице Кошиця, 7А на юге Киева произошел пожар. В здание попал «взрывоопасный предмет».

К 6:42 по местному времени (7:42 мск) пожар удалось ликвидировать. Восемь человек пострадали, 150 эвакуированы. К тушению пожара привлекалось 72 человека и 12 единиц техники.

Киевские власти также сообщают о еще одном пожаре в двухэтажном частном жилом доме на ул. Садовой, 54 в Дарницком районе. К его тушению были привлечены 15 человек и две единицы техники. К 8:02 мск пожар ликвидировали. Информация о возможных жертвах уточняется.

В первый день вторжения погибли 137 украинских военнослужащих

Президент Владимир Зеленский отчитался о потерях, которые понесла украинская армия в первый день проведения Россией военной операции в поддержку Донбасса, — 137 военнослужащих убиты, в том числе 10 офицеров, еще 316 ранены.

В новом обращении к нации он заявил, что находится в правительственном квартале Киева и не собирается уезжать из страны. «Моя семья тоже на Украине, мои дети тоже на Украине. Моя семья — не предатели, а граждане Украины», — сказал Зеленский.

Украина потеряла контроль над островом Змеиный

Зеленский также подтвердил, что Киев утратил контроль над островом Змеиный в Черном море. Все 13 пограничников с острова погибли. Им присвоят звания «Героев Украины» посмертно.

Остров Змеиный входит в состав Килийского района Одесской области. Он находится недалеко от украинско-румынской границы, ближайший населенный пункт на побережье — румынский город Сулина. Площадь острова равна примерно 20,5 га.

В Киеве готовы обсуждать нейтральный статус Украины

Украинский лидер выразил сожаление в связи с тем, что страна осталась в одиночестве в защите государства. Политик заявил о готовности обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины.

«Мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины. Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», — сказал Зеленский.

«Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут?» — добавил он.

По словам президента, в НАТО не готовы предоставить Украине гарантии безопасности и принять ее в альянс. «Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают», — отметил политик.

Зеленский попросил Макрона позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Зеленского. Макрон уточнил, что просил как можно скорее остановить боевые действия и поговорить с Зеленским. Он назвал разговор с Путиным «быстрым, прямым и откровенным».

Французский политик подчеркнул, насколько важно оставить возможность для переговоров. «Я считаю свои долгом <...> оставить этот путь [диалога] открытым, чтобы, когда сложатся условия, мы бы смогли добиться прекращения боевых действий», — резюмировал он.

В Кремле заявили, что Путин в беседе с Макроном «дал исчерпывающее разъяснение по ситуации на Украине».

Anonymous объявила России «кибервойну»

Минобороны Украины попросило хакеров помочь защитить объекты инфраструктуры от возможных кибератак, сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании Cyber Unit Technologies. На призыв откликнулся коллектив Anonymous.

«Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — сообщила группировка. Хакеры берут на себя ответственность за кибератаку на российский телеканал RT.

Сайт RT ранее сообщал о DDoS-атаках, также с затруднениями работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил позже, что сайт Кремля работает в штатном режиме.

Санкции ЕС затронут банковский сектор

Новые санкции против России затронут банковский сектор и ключевые государственные компании, в том числе оборонные. Также пострадает энергетический сектор, а модернизация НПЗ станет невозможной.

«Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

ЕС также запретит продажу самолетов, авиазапчастей, оборудования российским авиакомпаниям и введет визовые ограничения для дипломатов и бизнесменов.

Росавиация пригрозила ответить на санкции против «Аэрофлота»

Антироссийские санкции, которые ввела Великобритания из-за российской операции на Украине, предусматривают ограничения в том числе и против «Аэрофлота». Перевозчику запретили летать в Британию. Запланированный на 25 февраля рейс Москва — Лондон «Аэрофлота» отменили.

В Росавиации заявили, что сохраняют за собой право применения зеркальных мер. Сегодня из британской столицы в Москву должны вылететь два борта. В Лондон направлено уведомление о необходимости соблюдения положений договора о воздушном сообщении между странами.