На Украине решили ввести режим чрезвычайного положения. Что это значит

На Украине хотят ввести чрезвычайное положение. Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Но оно не коснулось Донецкой и Луганской народных республик.

ЧП

«Касательно Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он (режим ЧП – «Газета.Ru») там введен уже давно, начиная с 2014 года», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Режим ЧП вводится на 30 дней, но это решение должен поддержать украинский парламент в течение 48 часов.

Кроме того, срок действия режима ЧП может быть увеличен до 60 дней. В зависимости от ситуации, в разных регионах Украины меры будут ужесточать или смягчать.

По словам Данилова, при необходимости на территории всей страны также может быть мгновенно введено военное положение.

«Сейчас такого решения нет, но мы готовы к любым вещам… Мы четко понимаем все процессы, которые происходят на территориях РФ, которые с нами граничат. Мы четко понимаем все процессы, которые происходят в Белоруссии, там идут учения, они их продлили. Мы все это отслеживаем и понимаем, что там происходит. В случае вторжения на территории нашей страны, сразу будет введено военное положение», — пояснил секретарь СНБО.

36 тысяч резервистов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве в армию украинцев, отнесенных к оперативному резерву. При этом он считает, что необходимости во всеобщей мобилизации нет. О своем решении украинский лидер объявил во время видеообращения.

«На сегодняшний день нет необходимости в глобальной мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие воинские формирования. Мной издан указ о призыве резервистов в особенный период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв», — сказал Зеленский.

По его словам, будет создан инвестфонд помощи украинской армии. Президент Украины также намерен запустить программу «экономического патриотизма», по которой власти снизят налоги и число проверок для бизнеса и банков, а также НДС на бензин и дизтопливо.

Данилов пояснил, что в украинскую армию призовут 36 тысяч резервистов.

«Это люди в большинстве, которые уже прошли фронт, они понимают, о чем идет речь. В зависимости от того, где будет необходимость их использования, это вопрос к военным, где будут использоваться те или другие военнослужащие», — подчеркнул секретарь СНБО.

Военное положение

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее заявил, что Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений.

«Безусловно, мы владеем той ситуацией, которая происходит в РФ… Мы готовы к любому развитию событий, в том числе к тому, о чем вы спрашивали, о введение специальных состояний (военного и чрезвычайного – ред.) на Украине. Процедура об их введении четко прописана в законодательстве, этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен и утверждён в Раде. Но я очень надеюсь, что мы к этому не дойдем, потому что Украина никогда не была приверженцем военного пути», — заявил Стефанчук в понедельник на пресс-конференции.

Независимость ДНР и ЛНР

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин заявил в видеообращении, что РФ признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства также поручил обеспечить поддержание мира в республиках Донбасса.

Россия заключила с народными республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые предполагают партнерство в сфере обороны.

Запад резко осудил признание суверенитета ДНР и ЛНР. Американский лидер Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты рассматривают эти события как начало вторжения России на Украину. США и их союзники обнародовали новые санкции против РФ, которые вступают в силу с 23 февраля.

Что такое режим ЧП

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим. Если его введут, органы государственной власти, военное командование или органы местного самоуправления будут наделены особыми полномочиями. Согласно конституции Украины, режим ЧП вводит президент своим указом, но его должна в двухдневный срок утвердить Верховная Рада. Предложения о введении чрезвычайного положения президенту подает СНБО.

Во время режима ЧП по всей Украине введут особый режим въезда и выезда, ограничат свободу передвижения и движения транспорта. Его могут досматривать. Также усилят охрану общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. На Украине будет действовать запрет на проведение забастовок собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций и других массовых мероприятий.

Кроме того, по всей территории страны введут комендантский час, у граждан будут проверять документы, досматривать их вещи, автомобили и жилье. А в магазинах будет ограничена продажа оружия, ядовитых, сильнодействующих химических веществ и спиртных напитков. У жителей Украины начнут изымать зарегистрированное огнестрельное, холодное оружие и боеприпасы. Также режим ЧС предполагает ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации.