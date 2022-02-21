В Раде заявили о готовности ввести на Украине режим ЧП

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в ходе брифинга заявил о том, что Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению в стране военного и чрезвычайного положений, сообщает ТАСС.

«Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положений, но, надеюсь, до этого не дойдет», — сказал он.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что ситуация в Донбассе полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны. Отмечалось, что Киев регулярно получает актуальную информацию от разведки об активности российской армии.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения, в первую очередь женщин, детей и людей старшего возраста, в Россию. Он заявил, что Украина готовится к силовому захвату Донбасса, жизнь и здоровье граждан могут оказаться под угрозой.