Стало известно, сколько резервистов призывает украинская армия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в армию призовут около 36 тысяч резервистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается резервистов, их количество на сегодняшний день будет составлять 36 тысяч человек, это люди в большинстве, которые уже прошли фронт, они понимают о чем идет речь», — сказал он на брифинге.

При этом Данилов не уточнил, где будут служить резервисты, заявив, что необходимость их использования будут определять военные.

До этого стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о вводе ЧП по всей территории страны.

23 февраля Украина начала призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет. Соответствующее решение принял президент страны Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что указ о призыве резервистов в особый период коснется только включенных в оперативный резерв граждан.