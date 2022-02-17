«Вечный президент». Лукашенко рассказал, почему держится за власть

Президент Александр Лукашенко заявил, что останется на своем посту до тех пор, пока страны Запада «не снимут Белоруссию с мушки прицела». Он также вновь пообещал действовать в тандеме с Москвой и признать ДНР и ЛНР, если независимость республик признают в России, и сообщил, что российские С-400 могут остаться под Минском.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие своего вечного президентства: он будет оставаться у власти, пока страны Запада продолжают «атаковать страну».

«Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят», — цитирует политика БелТА.

Если атаки на Минск продолжатся, он будет «вечным президентом», заключил Лукашенко. Заявления были сделаны на полигоне Осиповичский, где проходят российско-белорусские учения «Союзная решимость».

Ранее президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву заявил о том, что готов уйти в отставку, если ситуация в стране нормализуется. «Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств», — сказал он, обращаясь к телеведущему. Политик сравнивал свое президентство с временами правления советского лидера Леонида Брежнева, остававшегося на своем посту до конца жизни, и добавил, что сам все-таки присматривает преемника.

Признать ДНР и ЛНР

Минск может признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), если это сделает Москва. «Мы договоримся с [президентом России Владимиром] Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что готов оказать «военную и, если будет надо, экономическую» поддержку России. «Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове, и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция», — отметил он.

«Что сегодня рассказывать, кто прав, кто виноват. Надо остановить войну, наладить нормальную жизнь на Донбассе», — резюмировал Лукашенко.

Разместить С-400 под Минском

Лукашенко рассказал также, что рассматривает возможность размещения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 под Минском.

«Если будет надо, еще пару установок мы поставим. А больше нам не надо. Это оружие, которое «видит» на расстоянии, по-моему, 600 км. Где мы его поставим? 600 км обнаружение цели. Мы ведем речь о закупке нескольких таких установок. Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее», — уточнил он.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, проведет в Москве переговоры с белорусским коллегой. Как сообщили в Кремле, стороны обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы евробезопасности.