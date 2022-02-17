Лукашенко призвал Запад признать свою ошибку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину, приводит его слова РИА «Новости».

США упрекает Россию и Белоруссию в подготовке наступления, в то время как ни российских, ни белорусских вооруженных сил нет ни в Канаде, ни в Мексике, сказал белорусский президент.

При этом он напомнил, что в Польше, Латвии, Литве и Эстонии стоят войска НАТО, а на Украине работают западные «специалисты».

«Вы обвиняли Россию, Белоруссию, что мы вторгнемся вчера на Украину. Не вторглись. Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», — сказал Лукашенко.

Как отметил ранее белорусский президент, он будет вечным президентом, если Запад не перестанет атаковать его страну.

Лукашенко 17 февраля прибыл на полигон, где проходят совместные с Россией учения.