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Лукашенко призвал Запад признать свою ошибку

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Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину, приводит его слова РИА «Новости».

США упрекает Россию и Белоруссию в подготовке наступления, в то время как ни российских, ни белорусских вооруженных сил нет ни в Канаде, ни в Мексике, сказал белорусский президент.

При этом он напомнил, что в Польше, Латвии, Литве и Эстонии стоят войска НАТО, а на Украине работают западные «специалисты».

«Вы обвиняли Россию, Белоруссию, что мы вторгнемся вчера на Украину. Не вторглись. Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», — сказал Лукашенко.

Как отметил ранее белорусский президент, он будет вечным президентом, если Запад не перестанет атаковать его страну.

Лукашенко 17 февраля прибыл на полигон, где проходят совместные с Россией учения.

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