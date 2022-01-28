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Лукашенко назвал себя сторонником двух президентских сроков

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Aleksey Nikolskyi/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к народу и парламенту заявил, что является сторонников двух президентских сроков. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он назвал положительным тот факт, что сам не отказался от последних выборов.

«Никого я не гнобил, никого я не сажал, чтобы он не был президентом, ни Виктора Бабарико, никого. Это были жулики. И они там [в заключении] находятся, потому что были жуликами. Им было предложено: деньги верните, наворованное отдайте. Так они еще до сих пор советуются: вернуть или не вернуть», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко выразил мнение, что два президентских срока более чем достаточно, поскольку «это очень тяжелая ноша».

Он добавил, что если Белоруссия будет вовлечена в войну, он проигнорирует следующие выборы, «возьмет в руки пулемет и пойдет впереди».

По словам главы государства, белорусы на предстоящем конституционном референдуме дадут оценку деятельности властных структур в республике.

Конституционный референдум в Белоруссии состоится 27 февраля.

В декабре прошлого года белорусские власти опубликовали проект изменений основного закона страны. Один из главных пунктов — изменение срока правления главы государства.

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