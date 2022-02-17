«Геополитический троллинг». Назначена новая дата «вторжения» России

Во время совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022» на Гожском полигоне в Гродненской области, февраль 2022 года

Россия начнет вторжение в Украину после 20 февраля, сообщает Politico. Ранее это издание обещало нападение 16 февраля. В России шутят над недостоверными данными западных изданий, однако не намерены подавать на них в суд или требовать публичных извинений за фейки. В Кремле уже назвали новую дату «вторжения» «очередным фейком».

20 февраля

«После 20 февраля всегда были более важные временные рамки. Мы смотрим, что тогда сделают российские силы… Это полезная дата, чтобы увидеть, лгут они или нет. Когда кто-то лжет, это о многом говорит», — приводит Politico слова эксперта по вооруженным силам России из аналитического центра CNA Майкла Кофмана.

По его словам, именно 20 февраля должны завершиться совместные военные учения России и Белоруссии. Наблюдатели должны отслеживать, действительно ли военнослужащие РФ возвращаются в свои казармы или перемещаются в другое место вблизи границы с Украиной, считает Кофман. Он добавил, что также стоит проверить, скоро ли вернутся российские войска из Восточного военного округа, которые недавно двинулись на запад.

Авторы статьи также отметили, что именно 20 февраля должна завершиться Мюнхенская конференция по безопасности. В ней принимают участие высокопоставленные чиновники США, президент Украины Владимир Зеленский. В статье отмечено, что,

если РФ нападет, пока украинский лидер находится за пределами страны, это окажется «абсолютным унижением», «геополитическим троллингом, который любит Путин».

Кроме того, в статье Politico говорится, что 20 февраля — последний день зимних Олимпийских игр в Пекине. Якобы это «наводит некоторых на мысль, что Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина».

Авторы статьи утверждают, что каждый эксперт, опрошенный ими, говорил, что заявления официальных представителей России о мирном разрешении кризиса – «уловка». Якобы Путин «использует дополнительное время, чтобы подготовить предлог для вторжения».

«Каждая неделя, в течение которой российские войска остаются наготове, еще больше сужает окно для возможного вторжения. Держать войска на холоде во временных палатках и без регулярных линий снабжения означает, что российские силы не смогут вечно держаться у порога Украины… В какой-то момент Путину нужно отдать приказ о вторжении или отступлении, хотя некоторое оборудование можно оставить на месте», — заключили авторы публикации.

Тем временем агентство Reuters ведет прямую трансляцию из Киева под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса».

Связано с полнолунием

«У нас новая дата вторжения — 20 февраля и далее до «заката Европы». На сей раз американское издание с европейской штаб-квартирой Politico. Пишут, что 16 марта планировалось, так как этот день связан с полнолунием, а 20 марта — с окончанием Мюнхенской конференции», — так прокомментировала новое предположение Politico официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, ситуация напоминает «Женитьбу Бальзаминова» Островского: «Говорят, какая-то комета или планида идeт! Так учeные смотрели на небо в метроскоп и подсчитали всe точно по цифрам: в который день и в котором часу она на землю сядет».

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия не планирует судебных исков к изданиям, написавшим о вторжении РФ на Украину, но читатели должны понять, чего стоит их информация. Утверждения западной прессы о российском «вторжении» после 20 февраля он назвал «очередным фейком».

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос о том, закончится ли 20 февраля эскалация вокруг Украины, ответил «не знаю, не мы ее устраиваем».

«Вся ситуация развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин (генсек НАТО Йенс) Столтенберг активно эту ситуацию развивает, поэтому все вопросы о том, как справится с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им», — также отметил он.

Предыдущие даты «вторжения»

Запад обвиняет РФ, что она сосредоточила около 145 тысяч военнослужащих на различных участках своей границы с Украиной. Якобы так Кремль готовит вторжение на Украину. Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.

Однако официальные лица США заявили на выходных, что Россия ускорила планы вторжения и может начать полномасштабное наземное и воздушное наступление уже во вторник – среду.

Так, американское агентство Bloomberg, которое ранее уже по ошибке сообщило о начавшемся «вторжении» РФ на Украину, заявило со ссылкой на чиновников администрации США, что Россия может «напасть» на соседнюю страну 15 февраля.

А немецкое издание Der Spiegel сообщило, что «нападение России» произойдет 16 февраля. Эта же дата «вторжения» была указана в статье Politico. Авторы сослались на неизвестные источники. Согласно их информации, президент США Джо Байден во время разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину именно 16 февраля.