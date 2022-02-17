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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Песков заявил, что Россия не будет требовать извинений за фейки о «вторжении» на Украину

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Сергей Пивоваров/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена требовать от Запада публичных извинений за фейки о «российском вторжении» на Украину.

По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что после ситуации с Украиной читатели западных СМИ поймут, что их публикации ничего не стоят.

Песков подчеркнул, что представители многих западных государств и организаций в последнее время ведут информационную агрессию против Российской Федерации. Также пресс-секретарь выразил сожалению относительно того, что коллективный Запад не хочет замечать агрессивных устремлений Украины.

Ранее британский таблоид The Sun заявлял, что Россия «вторгнется» на Украину в 3.00 по киевскому времени (4.00 мск) 16 февраля.

Американское издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран также утверждал, что Россия может напасть на Украину 16 февраля.

Позднее Politico сообщило, что что Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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