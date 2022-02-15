Госдума просит Путина признать ДНР и ЛНР. Верховная рада — против

Проект обращения Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик направят сразу президенту Владимиру Путину, минуя согласование в МИД. За это решение проголосовали большинство депутатов. В Киеве уже заявили, что признание Донецка и Луганска Москвой Украина будет считать выходом России из минских соглашений.

Госдума одобрила предложенный депутатами от фракции КПРФ проект обращения нижней палаты к президенту Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Проект был принят большинством голосов: «за» проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, а один народный избранник воздержался.

Согласно документу, депутаты просят главу государства рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных республик «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Авторы обращения отмечают, что уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами и в полной экономической блокаде, установленной Киевом. Они также ссылаются на данные ООН, согласно которым за время конфликта более 10 тыс. человек погибли, более 50 тыс. ранены.

Аналогичный проект постановления, подготовленный «Единой Россией», предполагал, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.

В Кремле ранее отказывались комментировать проект обращения до тех пор, пока он не был рассмотрен Госдумой.

Украина выходит из «Минска»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве считают, что Москва фактически выйдет из Минских соглашений в случае признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Украинская сторона уже предупредила партнеров о своем решении, уточнил он.

«Прежде всего, относительно возможного признания российской Думой так называемых «Л/ДНР». Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины — в случае утверждения решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями», — цитирует министра KP.ua.

Кулеба добавил также, что Киев 18 февраля может инициировать созыв Постоянного совета ОБСЕ из-за «действий России».

«Уже в пятницу я инициирую проведение совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности — основных органов ОБСЕ, где будет обсуждаться с государствами-участниками уже не только сама ситуация, но и рекомендации по совместным действиям», — пообещал он.

В ходе форума 16 февраля Украина намерена поставить вопрос «об агрессии России» и «оккупации части своей территории», подчеркнул министр.

Обращение Рады

Во вторник, 15 февраля, Верховная рада приняла «обращение к международному сообществу о непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». За принятие обращения проголосовал 331 народный депутат.

Киев «решительно осуждает любые попытки РФ легализовать независимость самопровозглашенных образований», призывает международное сообщество «подтвердить территориальную цельность Украины и неприкосновенность ее в пределах международно признанных границ, а также не признавать какие-либо решения России, которые будут касаться признания независимости так называемых «Луганской и Донецкой народных республик», говорится в документе.