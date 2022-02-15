Киев озвучил позицию по признанию Россией ЛНР и ДНР

В случае признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР Россией Киев будет считать этот шаг выходом Москвы из минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает «РБК-Украина».

«Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании «ЛДНР», Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

В январе депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса — Донецкую и Луганскую народные республики. Голосование по документу должно состояться 15 февраля.

Что касается минских соглашений, Кулеба во время недавней беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев не может их выполнить «на условиях России».

В МИД России ответили, что никаких «российских условий» минских соглашений не существует, и Киев не может признаться, что не собирается в принципе им следовать.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Год спустя были созданы вторые минские соглашения, которые утвердили Россия, Украина, Германия и Франция.

Договоренности, в частности, предписывают сторонам конфликта прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Киев также должен законодательно признать особый статус Донбасса. Россия неоднократно обвиняла Украину в срыве договоренностей и нежелании их исполнять. В частности, Киев не хочет ничего обсуждать напрямую с представителями ДНР и ЛНР, хотя соглашения предусматривают такой диалог.