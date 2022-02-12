«Донецк падет на второй день»: как будет выглядеть атака Украины на Донбасс

Украинский военнослужащий во время учений недалеко от Харькова, Украина, 10 февраля 2022 года

В самопровозглашенных республиках Донбасса готовятся к полномасштабному наступлению ВСУ, опасения о начале украинцами военной операции высказывают и российские официальные лица. В разговоре с «Газетой.Ru» военные эксперты описали несколько сценариев возможного вторжения Украины в Донбасс, назвав наиболее вероятные тактические шаги ВСУ и первоочередные цели атаки.

Акцент на частные операции

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что гипотетически у Украины есть два варианта действий. Выбор того или иного сценария зависит от целей, которые будет ставить перед собой украинское руководство.

«Если цель — сделать Российскую Федерацию мишенью для полномасштабных санкций, то тогда им не нужно проводить широкомасштабное наступление, хотя оно тоже не исключено. Они могут просто провести ряд достаточно серьезных частных операций», — пояснил Гиркин.

В числе таких шагов экс-министр обороны ДНР называет попытку прорыва в Донецк или продвижение ВСУ под Луганском, вторжение в Дебальцево, захват Докучаевска, который уже обложен войсками Украины с трех сторон, или же бросок к границе России на южном направлении в районе Коминтерново и Тельманово.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«С помощью ряда таких частных операций Украина сможет создать видимость генерального наступления, чтобы заставить Россию ввести в дело свои войска. Как только первые подразделения российских войск пересекают границу, это фиксируется и скрыть это будет невозможно, так как все что будет делаться, будет проходить под пристальным вниманием западных партнеров Украины. Соответственно, Россия получит шквал санкций, а Украина получит очередной шквал военной помощи — дальнейшие политические действия уже будут разворачиваться вокруг этого факта», — добавил Гиркин.

Курс на границу с Россией

Второй вариант развития событий, по словам Гиркина, подразумевает отказ России от прямой помощи ЛДНР. В таком случае Киев попытается продолжить наступление с целью полного уничтожения Луганска и Донецка. По мнению Гиркина, вероятно, Киев попытается выйти к границе с Россией, захватить территорию и только после этого перейдет к зачистке крупных населенных пунктов.

«Это аксиома военной тактики, так все всегда делали — крупные узлы сопротивления обходятся, блокируются и затем спокойно зачищаются. В любом случае, отрезанные от снабжения и помощи, они долго не продержатся.

Расклад сил между Украиной и ЛДНР Согласно официальным данным, численный состав Вооруженных сил Украины составляет более 260 тыс. человек. По оценке разведок ДНР и ЛНР, в настоящее время свыше 150 тыс. военнослужащих ВСУ вместе с рядом националистических формирований вроде «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) расположены в Донбассе. Читать дальше

Наступление украинских войск, если они станут полномасштабно наступать, будут сопровождаться применением всех новейших технических средств, которые они получили от западных партнеров. Плюс к этому будут идти масштабные действия диверсионно-разведывательных групп, которые у них уже давно внедрены в республики и только ждут команды», — подчеркнул эксперт.

Заместитель главы Института США и Канады, генерал-майор и эксперт РВСН Павел Золотарев также отмечает, что в случае наступления Украины марш-бросок к участку российско-украинской границы, который находится под контролем ДНР и ЛНР, практически гарантирован.

«Расстояние тут незначительное, и его можно достаточно быстро преодолеть. А после этого можно считать, что проблема решена. Будут прорываться к границе, чтобы территория оказалась под их контролем и если рассчитывать только на силы, которые есть в распоряжении ДНР и ЛНР, то вполне реально с этой задачей справится ВСУ», — указал эксперт.

Возможно ли сопротивление

С Золотаревым отчасти согласен и директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, в вопросе возможного нападения Украины есть три неравновесных фактора, которые стоит учитывать.

«Во-первых, в случае возможного наступления Украины, вероятно, Донецк падет на второй день — в этом нет никаких сомнений. Он очень близко к линии фронта, она фактически проходит по пригородам Донецка. Во-вторых, украинцы в случае своего наступления, конечно, будут стараться выйти на границу с Россией, чтобы объявить: мол проблема решена. Их задача будет состоять в том, чтобы не дать возможности России вмешаться в ситуацию», — отметил Пухов.

С точки зрения эксперта, третий момент связан с тем, что народные милиции республик Донбасса на данный момент «обескровлены» — люди устали от войны и они, мягко говоря, не очень боеспособны.

«Вероятно, там очень серьезный некомплект, поэтому они смогут оказать слабое сопротивление. И если Россия быстро не вмешается, то в принципе разгром республик — это вопрос часов, а не дней.

Я имею в виду не три-четыре часа, а 36 часов или 48 часов. Тут надо понимать, что украинская армия — это не то, что мы видели в 14-15 годах. Это армия, закаленная в боях, она очень сильно мотивированна, ей очень активно помогают и сами они вкладываются в свои вооруженные силы. Поэтому это действительно серьезная сила, и ее не стоит недооценивать — армяне за это расплатились, недооценив азербайджанцев, в результате был тотальный разгром», — подчеркнул эксперт.