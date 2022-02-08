Проблему мигрантов в России будут решать Бастрыкин с Медведевым

Президент России Владимир Путин поручил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву помочь председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину в решении проблемы мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Совет Безопасности должен будет рассмотреть необходимость ужесточения законодательства по миграционной политике, а Медведеву поручено скоординировать работу всех заинтересованных ведомств.

Ранее Бастрыкин выступил с предложением ужесточить законодательство в миграционной сфере, объяснив это обеспокоенностью из-за правонарушений приезжих. Согласно приведенным им данным, за 11 месяцев 2021 года иностранцы совершили 33,5 тыс. преступлений в РФ. Так, он упомянул инцидент, произошедший в декабре прошлого года, когда граждане Узбекистана в Выборге Ленинградской области избили двух майоров полиции.

Председатель СК также считает, что среди бизнесменов наблюдается заинтересованность в «фактически рабском» положении мигрантов. Он предложил обязать работодателей предоставлять приезжим жилье, оплачивать им транспорт, ввести геномную регистрацию мигрантов и принять меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» в крупных городах, для снижения социальной напряженности заменять рабочих-гастарбайтеров на россиян.

Как сообщали в МВД, число преступлений, совершенных в России в 2021 году приезжими, выросло по сравнению с 2020 годом на 6%.