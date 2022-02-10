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Путин создал комиссию Совбеза РФ по миграционной политике

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

При Совете безопасности РФ была создана межведомственная комиссия по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новую структуру возглавит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. В ее состав войдут главы различных министерств, генеральный прокурор, глава СК и руководители других ведомств.

В документе говорится, что комиссию учредили для выполнения задач «по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны», а также по координации деятельности разных органов власти и организаций при реализации государственной миграционной политики.

Ранее Путин заявил, что необходимо принимать меры, чтобы мигранты приезжали в Россию для работы со знанием языка, законов и обычаев.

Он также отметил, что миграционная политика является одним из важнейших вопросов «экономики и социального самочувствия граждан» РФ. По словам российского лидера, в стране ведутся расчеты необходимого притока рабочей силы, особенно в строительной сфере. Однако при этом, добавил он, стоит согласиться «с теми, кто высказывает озабоченности» по этому поводу.

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