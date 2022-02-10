Путин создал комиссию Совбеза РФ по миграционной политике

При Совете безопасности РФ была создана межведомственная комиссия по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новую структуру возглавит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. В ее состав войдут главы различных министерств, генеральный прокурор, глава СК и руководители других ведомств.

В документе говорится, что комиссию учредили для выполнения задач «по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны», а также по координации деятельности разных органов власти и организаций при реализации государственной миграционной политики.

Ранее Путин заявил, что необходимо принимать меры, чтобы мигранты приезжали в Россию для работы со знанием языка, законов и обычаев.

Он также отметил, что миграционная политика является одним из важнейших вопросов «экономики и социального самочувствия граждан» РФ. По словам российского лидера, в стране ведутся расчеты необходимого притока рабочей силы, особенно в строительной сфере. Однако при этом, добавил он, стоит согласиться «с теми, кто высказывает озабоченности» по этому поводу.