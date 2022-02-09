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Политика

«Не делать глупостей». Москва призвала Вашингтон не отправлять системы ПРО Киеву

В МИД России прокомментировали сообщения о возможных поставках THAAD на Украину

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Тестовый запуск ракеты американским комплексом THAAD, архивный снимок

Тестовый запуск ракеты американским комплексом THAAD, архивный снимок

U.S. Department of Defense/Reuters
Российский МИД прокомментировал запрос Киева к американцам на поставку противоракетных комплексов THAAD, призвав Вашингтон «не делать глупостей» и не заводить ситуацию вокруг Украины в тупик. По мнению замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, потенциальное размещение комплексов под Харьковом стало бы «провокацией против России» и способом шантажировать Москву.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что возможные поставки противоракетных комплексов THAAD Киеву только усугубят кризис вокруг Украины. Дипломат призвал Вашингтон вести себя осмотрительно и не делать глупостей.

«Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми мы находимся в диалоге на разных уровнях, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход», — заявил Панкин на площадке клуба «Валдай» (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Москва будет использовать дипломатические методы и в дальнейшем. «А наши коллеги, видимо, позаботятся о других», — заключил замминистра.

«Попытка оказать военно-техническое давление»

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал информацию о возможном размещении THAAD под Харьковом провокацией против России и попыткой надавить на Москву. «Все, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия — это попытка оказать на нас дополнительное и, наверное, военно-техническое давление. Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга, нам это понятно», — сказал он.

По словам Рябкова, у стран Запада, противостоящим России, «в арсенале ничего не осталось». «Вместо того, чтобы заниматься деэскалацией, включающей в том числе безусловное требование Киеву в полном объеме выполнять минские соглашения, происходят всякого рода информационные вбросы», — отметил он.

Такая дезинформация обычно рассчитана на «несведущую публику, которая хватается за любую новость, особенно носящую оттенок негативной сенсации», подчеркнул Рябков. «Но мы не поддаемся провокациям. А это провокации в чистом виде», — заключил он.

Запрос Киева

В понедельник, 7 февраля, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом комплексы THAAD и соответствующие радиолокационные средства. «Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», — объяснял собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации по-прежнему нет. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс накануне отказался прокомментировать якобы поступившую просьбу Киева. «Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены, которые являются гипотетическими и могут не иметь места», — ответил он журналистам.

В Кремле заявили, что размещение на Украине THAAD стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки в регионе.

Аналог российских ЗРС С-500

Система ПРО THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Такой комплекс одновременно может атаковать 6-7 целей или вести до десяти целей в пассивном режиме. Дальность стрельбы — до 200 км. Высота перехвата — по одним данным 150 км, по другим — 200 км. Головной подрядчик — компания Lockheed Martin.

«Проще говоря, THAAD — это аналог нашей С-500, но с худшими характеристиками. Он обеспечивает противоракетную оборону на том или ином театре военных действий», — рассказал бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Эксперт отметил, что США в годы президентства Дональда Трампа вышли из многих международных соглашений, поэтому «могут установить эти системы, где им захочется».

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