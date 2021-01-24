Траты растут: во сколько США обойдется обновление системы ПРО

Пентагон должен быть готов потратить $176 млрд в течение 10 лет, если министерство обороны США приступит к реализации планов, изложенных в Обзоре по противоракетной обороне от 2019 года. Это примерно на 40% больше, чем указывалось в предыдущих бюджетных прогнозах, сделанных Агентством по ПРО, пишет Defense News.

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14 января бюджетное управление Конгресса США опубликовало отчет, в котором сделана попытка оценить предстоящие 10-летние затраты на выполнение рекомендаций, содержащихся в Обзоре по ПРО.

В итоге после анализа расходов по программе на 2020-2029 годы реализация проекта обойдется американскому бюджету в дополнительные $50 млрд.

Причем и эта цифра, судя по всему, не окончательна, поскольку, как отмечает бюджетное управление Конгресса, до сих пор не до конца определены некоторые программы по ПРО, а также не учитываются «возможности ракетного нападения вероятных противников, которые могут повлиять на планы усиления противоракетной обороны США».

Кроме того, следует учитывать, что текущий Обзор по ПРО составляла администрация Дональда Трампа, и вступивший на этой неделе в должность президента США Джо Байден может совершенно по-новому взглянуть на стратегию совершенствования американской противоракетной обороны, считают американские специалисты.

Также для некоторых элементов ПРО и вовсе все еще нет бюджета, а потому их стоимость бюджетное управление конгресса оценило весьма приблизительно.

Боевые системы ПРО США

В то же время уже можно определить две системы ПРО, на которые США делают ставку.

Во-первых, это увеличение количества шахтных пусковых установок с противоракетами Наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD) в Форт-Грили (штат Аляска) до 100 единиц вместо ранее запланированных 60.

Во-вторых, развертывание нового позиционного района GMD, возможно, на восточном побережье Соединенных Штатов. По оценке бюджетного управления, добавление еще 40 шахтных пусковых установок в Форт-Грили обойдется в $5 млрд.

При этом в оценку не включена стоимость использования противоракет нового поколения, если они будут выбраны для установки в дополнительные шахтные пусковые установки GMD.

Еще не определено, какая именно компания займется разработкой нового перехватчика по программе противоракет нового поколения (NGI).

Строительство второго позиционного района GMD с 20 шахтными пусковыми установками обойдется в $4 млрд, $80 млн в год потребуется на эксплуатацию готовой системы. В то же время агентство по противоракетной обороне США неоднократно заявляло, что одного позиционного района GMD на Аляске вполне достаточно для обороны от существующих и перспективных межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи и Ирана.

В Обзоре также представлены три различных варианта по возможному увеличению боевых возможностей уже существующих систем.

Например, рассматривалась возможность увеличения количества батарей системы ПРО THAAD — противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

У агентства по ПРО США уже давно существует планы по постановке на боевое дежурство девяти батарей, но до законопроекта об ассигнованиях на 2021 финансовый год необходимое финансирование получили только семь. Однако законодатели уже одобрили финансирование для закупки восьмой батареи. Закупка дополнительной батареи THAAD будет стоить около $800 млн и $30 млн в год на дальнейшую эксплуатацию.

Не обошли вниманием в документе и защиту эсминцев ВМС США с системой Aegis от баллистических ракет в полном объеме.

При условии, что текущая мощность верфей будет достаточной для установки необходимого оборудования и соответствующих модернизаций, отмечается в отчете, все 94 корабля Aegis, находящихся в боевом составе ВМС США в 2029 году, могут быть оснащены системой ПРО без каких-либо дополнительных затрат. И это помимо тех, которые уже включены в прогноз.

Но к этой общей сумме могут быть добавлены новые траты, если Пентагон решит закупить больше противоракет для оснащения кораблей сверх текущего плана.

В то же время агентство по ПРО не смогло оценить стоимость включения датчиков истребителя F-35 в систему противоракетной обороны, разработки новой орбитальной группировки для отслеживания угроз баллистических и гиперзвуковых ракет и разработки средств защиты от гиперзвуковых ракет из-за недостатка информации.

Угрозы и нейтрализация

Бюджетное управление Конгресса, тем не менее, пришло к выводу, что использование F-35 для противоракетной обороны в мирное время, вероятно, невозможно против крупных или средних стран, однако его можно применять против менее грозного противника, например, КНДР.

Встраивание F-35 в систему ПРО при этом обойдется недешево — примерно $15-20 млрд за счет разработки двух типов ракет-перехватчиков воздушного базирования и производства по 350 единиц каждого типа и последующей интеграции перехватчиков в самолет.

В этих целях в мирное время, как полагают в США, потребуется от 30 до 60 истребителей F-35 на постоянной основе, что повлечет за собой значительные эксплуатационные расходы.

В целом же защита от Северной Кореи обойдется американскому бюджету в $25-50 млрд, плюс еще $10-20 млрд в год на функционирование системы.

Еще одной потенциально крупной статьей затрат станет создание перехватчиков космического базирования, хотя они на данный момент не входят в состав будущей архитектуры ПРО. На эти цели, по оценке конгресса, потребуется от $50 млрд до $400 млрд в течение следующих 20 лет.

Конгресс США в своем законопроекте о расходах на 2021 финансовый год в прошлом месяце уже включил $1,3 млрд в бюджет Агентства по противоракетной обороне. Само же агентство запрашивало $9,13 млрд, что было уже на $1,27 млрд меньше, чем оно просило в предыдущем году. В Конгрессе сочли, что запрос агентства не соответствует тому, что ему реально потребуется для достижения целей Стратегии национальной обороны.