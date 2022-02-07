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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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WSJ: США и НАТО установили «воздушный мост» с Украиной в виде поставок оружия

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Global Look Press

США и страны НАТО установили «воздушный мост» с Украиной в результате отправки Киеву оружия и боеприпасов для препятствия «российскому вторжению». Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Так, с 22 января на Украину прибыло восемь американских грузовых самолетов с 650 тоннами оружия и снаряжения. Другие страны — члены НАТО, в том числе Великобритания и государства Прибалтики, также прислали «множество оружия», а Польша и Чехия планируют это сделать в будущем, отмечает издание.

В основном Вашингтон предоставил Киеву боеприпасы различных калибров, гранаты различной мощности, крупнокалиберные патроны, сотни тысяч противотанковых боеприпасов и дополнительные пули калибра 7,62 к стрелковому оружию времен СССР, которое широко применяется в украинских вооруженных силах. Американские поставки продолжаются.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова предпринять все необходимые меры в случае нападения России на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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