«Турция хочет поучаствовать в дележе украинского «пирожка»: как Киев торгует с Европой

Неприятные последствия
«Венец трех десятилетий сотрудничества» и «исторический момент» — именно так президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал подписание с Турцией соглашения о зоне свободной торговли, которое, по словам политика, сулит Киеву рост ВВП и создание новых рабочих мест.
Украинский бизнес смотрит на нововведения осторожно, если не сказать — с опаской. С особым скепсисом к сделке относятся представители отрасли легкой промышленности. Дело в том, что текстильная продукция занимает наибольшую долю в турецком экспорте на Украину.
Сейчас, когда страны отменили пошлины на торговлю этой категорией товаров, украинская отрасль может столкнуться с еще более жесткой конкуренцией.
И хотя сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией Роман Грищук заявил изданию «Лiга. Бiзнес», что правительство создаст переходный период на 3-5 лет, в рамках которого государство окажет местному бизнесу всю необходимую поддержку в виде налоговых льгот и компенсаций, украинские текстильщики вынуждены готовится к худшему, особенно на фоне непрекращающихся слухов о грядущей войне.
Эффект от соглашений о ЗСТ достаточно мизерный для Украины, допускает ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников. По словам эксперта, сделка с Турцией — классический тому пример.
«Когда украинцы снизили таможенные пошлины на турецкие товары примерно на полпроцента, турки не стали этого делать, объясняя это сложной экономической ситуацией, и пообещали пойти навстречу после стабилизации. Но реального снижения пошлин на украинские товары не произошло. Средняя ставка остается в разы выше. Некоторые наблюдатели называют цифру 10%. Такая «свободная торговля» вызывает существенные вопросы», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» Масленников.
Свои опасения насчет сделки озвучили в Федерации работодателей Украины (ФРУ). Ряд украинских предприятий ожидает, что турецкий импорт машиностроения вытеснит местного производителя, говорится в опросе ведомства.
Учитывая уровень господдержки в Турции, такая перспектива выглядит более чем возможной, считает ФРУ.
Несмотря на то, что соглашение о ЗСТ с Турцией обсуждалось почти 10 лет, финальная версия документа разрабатывалась в спешке, отметили наблюдатели. Многие отмечают, что Киев мог согласиться на некоторые положения в обмен на политическую поддержку по некоторым вопросам. Ряд экспертов обращает внимание, что Киев мог пойти на значительные уступки в соглашении о ЗСТ в обмен на расширение производства турецких беспилотников «Байрактар» на территории Украины.
«Это был размен за поставки беспилотников», — отметил Масленников. «Получается, что у турок здесь двойная выгода. Поэтому истерия вокруг соглашения, на мой взгляд, только сильнее бьет по интересам украинской промышленности», — резюмировал профессор.
«Турция хочет поучаствовать в дележе украинского «пирожка» и навязать Киеву свои товары, — выразил мнение в беседе с «Газетой.Ru» украинский политолог и экономист Александр Дудчак. — На Украине сначала уничтожили судостроительные заводы, а сейчас для них строят корабли кто попало. Турки, например, хотят делать для них корветы», — обратил внимание эксперт.
Примечательно, что Киев и раньше шел на значительные уступки, заключая соглашения о ЗСТ с другими странами.
Плюсы и минусы
Согласно официальной статистике, к 2017 году Украина заключила 16 соглашений о свободной торговле, которые покрывают 45 стран. За последние пять лет этот список пополнили Израиль и Канада. Продолжаются переговоры с Вьетнамом. Также Киев озвучивал предложения по заключению аналогичных соглашений с Китаем и США, однако инициатива Киева не привлекла должного внимания.
И все же вехой во внешнеторговых отношениях Украины с миром считается Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, в рамках которого Киев и Брюссель организовали ЗСТ с 1 января 2016 года — позже, чем начала действовать политическая часть Соглашения об ассоциации. Всего за несколько лет после ратификации положений о ЗСТ в 2017 году, Евросоюз стал одним из основных торговых партнеров Украины.
В целом, соглашение сыграло на руку Украинской экономике. Если в 2013 году Киев экспортировал товаров в Европу на $13 млрд, то через шесть лет этот показатель вырос на почти 60%, составив $20,8 млрд.
Украинский экспорт в Европу продолжал расти и в этом году: по результатам первого полугодия показатель вырос на 43,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и составил $11,87 млрд.
В то же время общие показатели торгового баланса говорят не в пользу Украины: Евросоюз все еще довольствуется торговым профицитом в торговле с Киевом (около $1 млрд), активно используя всю глубину украинского рынка для сбыта собственных товаров.
Политолог Дудчак, в свою очередь, уверен, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом лишь навредило украинской экономике.
«Киев потерял экономическую независимость после государственного переворота 2014 года и после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Этот красноречивый документ активно пиарили, и на Украине его считают основополагающим. Но уже тогда было понятно, что это план по лишению Украины суверенитета и установлению экономического контроля над государством», — отметил эксперт.
Дудчак называет торгово-эконмические отношения Украины с Евросоюзом «игрой в одни ворота». «Украина открывает экономические кордоны, а в обмен получает всего лишь символическую поддержку», — заявил эксперт.
Примечательно, что в прошлом году Киев заявил, что пришло время пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Тогдашний вице-премьер страны Вадим Пристайко мотивировал решение тем, что Киев перестали устраивать большинство квот, предложенные Брюсселем. Озабоченность Киева вызывает тот факт, что многие квоты для украинской продукции заканчиваются очень быстро, практически в первые дни каждого нового года. Например, к 10 января 2020 года украинский бизнес исчерпал годовую квоту на мед и почти истратил квоту на солод и яблочный сок.
Экономист Масленников полагает, что, даже если европейцы согласятся пересмотреть соглашение об ассоциации, этот шаг будет иметь политическую подоплеку.
«С другой стороны, у украинских промышленников в скором времени появится немало проблем, связанных с углеродной повесткой в Евросоюзе. Брюссель расширил перечень производств, на которые распространяется углеродный налог. Здесь украинцы тоже могут «попасть под раздачу». Принципы пересмотра соглашения не вполне очевидны. Надо учитывать то, как меняется повестка. А она будет ужесточаться», — заключил эксперт.
Украинская сторона также регулярно настаивает на пересмотре правил сертификации промышленной продукции, поскольку этот процесс значительно замедляет выход украинских производителей на европейский рынок. Пересмотр соглашения начался только в феврале прошлого года и продолжается до сих пор.
Торговые отношения с Канадой также проходят не так гладко, как ожидали в Киеве. Несмотря на то, что от соглашения выиграли украинские металлургические и химические комбинаты, целый ряд представителей других отраслей фактически остались ни с чем.
В Соглашении не были представлены три группы товаров — мясо птицы, яйца, молочные продукты и молокосодержащие продукты, — традиционно сильные статьи украинского экспорта.
Сами украинские промышленники неоднократно отмечали, что соглашение с Канадой скорее носит символический характер, нежели открывает реальные возможности для развития торгово-экономических отношений Украины и Канады. В настоящее время Киев также намеревается пересмотреть условия сделки.
«В целом, пока Украине не удалось в полном объеме воспользоваться всеми преимуществами ЗСТ. Страна не в состоянии сделать этого в силу тяжелого экономического положения. Это костюмчик на вырост», — сказал профессор Масленников.
«Западные страны продолжают гробить экономику Украины, тогда как страна функционирует в качестве колонии. Киев в одностороннем порядке вывозит сырье, а получает готовую продукцию по многим направлениям. Над страной измываются как хотят. Страна превратилась в помойку, куда сплавляют устаревшее вооружение. Это такая игра: кто быстрее спихнет ненужный хлам», — заключил Дудчак.