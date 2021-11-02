Почему ушел в отставку министр экономики Украины

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Алексей Любченко ушел в отставку. Явных ошибок он не допустил, а лишился поста, как это часто бывает на Украине, в результате закулисной борьбы олигархических структур, говорят эксперты. Что будет дальше с экономикой страны, — в материале «Газеты.Ru».

На этой должности Любченко проработал с мая этого года, а до этого, тоже непродолжительное время, возглавлял Государственную налоговую службу.

По одной из версий украинских СМИ, Любченко якобы испортил отношения с премьером Денисом Шмыгалем. Занять место в кабмине министров вместо него может заместитель главы офиса президента по экономическим вопросам Юлия Свириденко, сообщает «Украинская правда».

Как заявил «Газете.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, министры экономики на Украине меняются так часто, что отслеживать, кто ушел, а кто пришел, нет смысла.

«Уход очередного министра или даже первого вице-премьера на Украине — обычно это не сильно связано с какими-то неудачами в экономике, просчетами в работе. Нет, на Украине отставки, как и назначения, – это всегда итог некоей закулисной возни, особых отношений внутри элиты», — говорит Бондаренко.

По его словам, украинская власть в стране остается олигархической, и кадровые вопросы, как правило, являются итогом лоббирования своих кандидатур различными околовластными группировками.

В экономическом блоке страны были и другие кадровые изменения. Так, заявление об увольнении 1 ноября подал вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский. Ранее заявление на увольнение написал министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Между тем эксперт Бондаренко не уверен, изменилась ли при Любченко экономика страны к лучшему. «Фигура министра экономики мелковата для того, чтобы оценивать, привнес ли он что-то полезного для страны или нет. Даже премьер – его вес не всегда достаточен для влияния на экономику, в которой «рулят» параллельные центры власти, например, МВФ», — говорит Бондаренко.

Тем не менее отставка министра проходит на фоне более чем скромных успехов Украины в экономике — и это тоже могло стать поводом, не исключает эксперт.

Давняя история

О смене Любченко говорили уже давно, как минимум с лета, и в качестве основных претензий ему вменялись устаревший подход к развитию экономики, отсутствие стратегического видения, считает аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак.

По его словам, Любченко приписывают причастность к «скрутке» НДС. Так на Украине называют схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, при которой одни товары документально при помощи фирм-посредников превращаются в другие. Эта схема существует не первый год, но при Любченко расширилась.

С января по май 2021 года недобросовестные украинские предприниматели лишили бюджет поступлений НДС на сумму более 12 млрд грн, сообщало ранее агентство УНИАН. При это налоговые органы «видели» эти схемы, но не торопились их предотвращать.

Аналитик ЦБТ отмечает непоследовательность в действиях Минэкономики при Любченко. «Как и раньше, основными статьями экспорта являются сырье и сельхозпродукты. На словах правительство пыталось развивать и промышленность, но в то же самое время упрощало доступ в страну дешевых товаров из Турции, например, из других стран, заключая с ними соглашения о зоне свободной торговли», — говорит Орыщак.

Например, объем ввозимого турецкого цемента в страну вырос за последние три года более чем в два раза, в результате чего украинским производителям аналогичной продукции трудно развивать бизнес. «В целом, целью громких торговых соглашений с соседним государствами является, скорее, госпиар, чем реальное желание что-то изменить в экономике. Инфляция, например, двузначная стала — превышает 10%», -— говорит Орыщак.

Кредиты для населения на Украине недоступны. Реальный процент по ипотеке превышает 15%, а Нацбанк Украины продолжает ужесточать денежно-кредитную политику. «Повышение учетной ставки – слишком сильный удар по экономике, которая и так страдает от очередного карантина и в отсутствие поддержки государства», — заключает аналитик ЦБТ Орыщак.

Бондаренко из Фонда прогрессивной политики не исключает, что уход министра экономики и еще двух высокопоставленных чиновников правительства в ситуации обострения конфликта в Донбассе – это признак того, что эти люди не хотят связывать свои фамилии с очередной горячей фазой и, возможно, с новыми жертвами.

От низкой базы

Но что же будет в дальнейшем с экономикой страны? На текущие расходы правительство Украины ранее всегда брало деньги в долг. Основной кредитор — МВФ. «Но после выдачи очередного транша возникли сложности. Недавно в МВФ пообещали вновь рассмотреть возможность пересмотра программы Stand-by. Однако, это не означает, что страна точно получит деньги», — говорит Орыщак из ЦБТ.

По его словам, все будет зависеть от того, как в МВФ оценят усилия правительства по структурным реформам: независимость Национального банка, судебная реформа, борьба с коррупцией и так далее. «Пока это оценивается не особо высоко, о чем свидетельствуют как комментарии представителей МВФ, так и факт отсутствия очередных траншей», — говорит эксперт.

Само Минэкономики оценило рост ВВП страны за восемь месяцев этого года в 2,9%. Неплохой показатель, но это рост от низкой базы. За восемь месяцев 2020 года, по данным Госстата, падение ВВП составило 5,7%.

По данным Минэкономики, росту ВВП способствовали, в частности, сельское хозяйство, строительная и транспортная отрасли.

Развиваться быстрее экономике Украины мешает существенный размер госдолга. Он растет с 2014 года и за последние два года увеличился с $67,2 млрд до $92,5 млрд.