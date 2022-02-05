«Настоящие извращенцы, готовые на все». Захарова раскритиковала западные СМИ

Откровенная ложь западных СМИ о «вторжении» России на Украину вредит всему миру, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такие вбросы вредят демократии, поскольку подрывают ее основы, например, свободу СМИ и критический подход к происходящему. Захарова добавила, что теперь Запад пытается использовать в своих целях и Олимпиаду в Китае. Иностранные СМИ даже Игры показывают так, чтобы лишний раз напомнить об обострении ситуации вокруг Украины и российской агрессии.

Против Россия развернулась мировая информационная кампания под лозунгом о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину, сообщила Захарова в эфире радиостанции «Радио России». В том числе, это видно по тому, как на Западе передавали открытие Олимпиады в Пекине.

«Все камеры (во время репортажей с церемонии открытия Олимпиады — «Газета.Ru») сфокусировались на президенте России, на форме Украины — все это перемешивается в одном сюжете и говорится, что вот точно сейчас Россия нападет. <...> Это уже не пропаганда <...>. Это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима», — cказала Захарова.

В своем Telegram-канале представитель МИД написала, что «западники» неоднократно портили фон вокруг Олимпийских игр в угоду политике и раньше. Однако сейчас, по ее мнению, иностранная пропаганда превзошла себя.

«Нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», — резюмировала Захарова.

Как описала представитель МИД, Запад использует такие методы борьбы, когда проигрывает и не может выдержать конкуренцию «законными способами». Подобные информационные кампании против политических оппонентов западных стран, по словам Захаровой, уже стали обычным делом.

«Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред. <...> Людям предлагается глобальная мифологизированная страшная ложь», — оценила Захарова.

Она предупредила, что демократия на этом фоне сталкивается с «колоссальными испытаниями». Глобальные информационные вбросы подрывают сами основы демократического строя — свободную журналистику, использование достоверных фактов, критическое мышление.

Российские телеканалы не показали президента России Владимира Путина в прямом эфире с открытия Олимпийских игр 4 февраля. Российского президента на трибуне показал американский телеканал NBC во время выхода украинской сборной. Британский таблоид Daily Mail, опираясь на кадры с трансляции, написал, что Путин притворился спящим во время выхода украинских спортсменов. Выход российской сборной канал NBC сопроводил рассказом о «российских солдатах на границе с Украиной».

Путин ранее осудил политизацию Олимпийских игр. «Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии», — подчеркивал он.