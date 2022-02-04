«Антироссийская истерия больше не работает». Столтенберг уходит из НАТО в Центробанк

Йенс Столтенберг завершает свою работу на посту генсека Североатлантического альянса и в конце 2022 года возглавит Центробанк Норвегии. Среди кандидатов на пост главы НАТО называют экс-премьера Великобритании Терезу Мэй, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Имя преемника могут объявить на саммите лидеров НАТО в июне.

Йенс Столтенберг возглавит Центральный банк Норвегии после 30 сентября, когда истечет срок его полномочий на посту генерального секретаря НАТО. Как сообщается на сайте норвежского правительства, вступить в должность ему необходимо не позднее 31 декабря. До этого времени исполнять обязанности главы финансового регулятора будет Ида Уолден Бач, заместитель нынешнего главы ЦБ Эйстейна Олсена.

«Я искал лучшего кандидата на пост главы Центробанка и пришел к выводу, что это Йенс Столтенберг», — заявил министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум. Столтенберг имеет образование в области финансов, управленческий опыт, «как ни у кого в Норвегии», и обладает глубоким пониманием общественных проблем, пояснил министр свой выбор. На пост главы регулятора претендовали 22 человека, в том числе и Ида Уолден Бач.

Большинство партий в норвежском парламенте выступали против кандидатуры генсека, так как сомневались в его «политической нейтральности»: ранее он возглавлял правящую Рабочую партию.

Сам политик, комментируя назначение, подчеркнул, что «благодарен за доверие и рад, что получил работу». Он пообещал оставаться «политически нейтральным» несмотря на то, что является социал-демократом. «До 1 октября я сосредоточу все силы на руководстве НАТО. После 1 октября я приеду домой и приступлю к работе на должности главы Центробанка», — цитирует генсека газета Verdens Gang.

«В руководстве НАТО началась кадровая перезагрузка. Скорее всего, она связана с тем, что в новых условиях, когда Россия готова предельно жестко разговаривать с НАТО не только в ходе информационной войны, но и в ходе военного противостояния, у коллективного Запада появилось понимание того, что старый руководитель в данном случае уже не соответствует тем вызовам и угрозам, которые стоят перед НАТО — не больше, не меньше, проблема сохранения альянса. И если до этого Йенс Столтенберг решал эту проблему, нагнетая антироссийскую истерию, то в новых условиях, я полагаю, это уже просто не работает. А ничего нового старое руководство не умеет и не знает, что делать», — считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Кто следующий?

Как сообщило dpa в Twitter, бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считается одним из основных претендентов на пост генсека.

В числе других вероятных кандидатов источники немецкого агентства назвали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, президента Румынии Клауса Йоханниса, премьер-министра Эстонии Каю Калласа и бывшего главу дипломатии ЕС Федерику Могерини.

По информации издания Politico, на пост генсека также рассматривают какндидатуры экс-президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович и экс-главы Литвы Дали Грибаускайте. Преемник Столтенберга может быть назван на саммите лидеров НАТО в Мадриде, пишет газета. Официальные лица, дипломаты и аналитики не раз отмечали, что спустя 72 года с момента формирования альянса его должна впервые возглавить женщина. Также, учитывая продолжающееся противостояние с Россией, западные политики могут остановить свой выбор на кандидате из Восточной Европы, что станет важным сигналом для Москвы.

«Представитель любой из этих стран может оказаться «котом в мешке» для России. Мы будем рассчитывать на какие-то его позитивные шаги, на какие-то позитивные сдвиги по отношению к России... Сейчас трудно сказать, как себя проявит на этом, тем не менее, важном международном посту кто-то из этих кандидатов. Время покажет. И от генсека НАТО не так много и зависит», — полагает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Не секрет, что основные направления политики НАТО решаются в Вашингтоне, а не в Брюсселе», — добавляет он.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин уверен, что при выборе нового генсека преимущества будут у выходцев из Восточной Европы, в том числе из Прибалтики. «Я думаю, что это стало бы важным сигналом для всех — и для Москвы, и для Западной Европы. Сигналом, что будущий генсек НАТО будет на сто процентов лоялен Соединенным Штатам и на сто процентов настроен русофобски. Потому что очевидно, что НАТО — это внешнеполитический инструмент США, а природа НАТО — это сдерживание России», — заявил Блохин.

Выборы главы альянса официально не проводятся. Страны-члены блока в рамках консультаций определяют основного кандидата, которого поддерживают все 30 стран.

Путь Столтенберга

Йенс Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло в 1987 году. В 1993–1996 годах в правительстве Гру Харлем Брунтланн возглавлял министерство торговли и энергетики, а в 1996–1997 годах в правительстве Турбьерна Ягланда - министерство финансов. В периоды с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год он занимал пост премьер-министра Норвегии.

1 октября 2014 года он возглавил НАТО, став первым норвежцем на этом посту. Кандидатуру Столтенбрга выдвинула канцлер ФРГ Ангела Меркель. Его мандат на этом посту дважды продлевали.

Нынешний управляющий Центробанка Норвегии Ойстейн Олсен ранее попросил об отставке с 1 марта 2022 года.