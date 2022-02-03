В Чехии объяснили условие распада НАТО

Чешский аналитик Ян Кампбелл заявил, что Североатлантический альянс не будет расширяться, иначе ему предстоит прекратить существование. Об этом сообщает Parlamentní listy.

Кампбелл отметил, что в ближайшем будущем НАТО не сможет принять в свой состав новые государства, руководствуясь инстинктом самосохранения.

«Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялась каждую неделю, а не раз в несколько лет. Почему? Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее она исчезнет в архивах», — рассказал эксперт.

По его словам, в этом случае мир будет «спать спокойнее», а «страсти, ложь и лицемерие» уйдут в прошлое.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие.

«Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами) на Западе, чтобы его не было. Она [стратегия] сохранится до тех пор, пока в РФ есть соответствующее вооружение», — сказала Штрак-Циммерман.