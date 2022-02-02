«Не можем пойти на компромиссы — и не пойдем». Что США и НАТО ответили России

США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.

В официальном ответе Москве НАТО пояснило, что не хочет конфликта с Россией, но альянс не готов идти на компромиссы по ключевым для себя вопросам, узнала газета El Pais.

«Мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем», — подчеркнул альянс.

США со своей стороны указали, что Россия первая «бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности». По мнению Вашингтона, она нарушила «доверие, лежащее в основе нашего сотрудничества». США подчеркнули, что продолжают «твердо придерживаться политики открытых дверей НАТО», что означает несогласие с просьбой Москвы не принимать в альянс Украину.

Полностью ответ НАТО занял четыре страницы на английском языке, ответ США — пять.

Дипломатический источник подтвердил «РИА Новости» подлинность материалов, опубликованных El Pais.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала публикацию в разговоре с «Газетой.Ru».

«Попросите американскую сторону подтвердить или опровергнуть — это их документ», — сказала Захарова.

Ранее источник The Washington Post сообщал, что американские чиновники просили российских коллег сохранить в секрете ответ США. Свои предложения по гарантиям безопасности к США и НАТО МИД России перед переговорами опубликовал публично, что вызвало критику на Западе.

Несмотря на отказ подписать предложения Москвы, и США и НАТО указали, что все еще готовы обсуждать совместные меры по ограничению вооружений. «Мы готовы рассмотреть договоренности или соглашения с Россией по вопросам, представляющим двусторонний интерес, включить письменные и подписанные документы, касающиеся наших соответствующих проблем безопасности», — пообещали союзники.

Они также готовы работать над предложением России о создании телефонной горячей линии «для поддержания срочных контактов».

Однако в ответ на это США и НАТО потребовали у России пойти на некоторые встречные шаги.

Что предложили США

США сообщили, что хотели бы «укрепить доверие» к военным учениям в Европе, а также дальше обсуждать гарантии безопасности в Европе и их интерпретации со стороны России. В Вашингтоне указали на возможность продолжить диалог на платформе Совета Россия — НАТО, который недавно собрался впервые за полтора года, чтобы обсудить предложения России. Соединенные Штаты резюмировали, что «готовы обсуждать те вопросы, в которых мы расходимся во мнениях» с Кремлем.

Со своей стороны США выразили готовность пустить российские инспекции на свои объекты ПРО в Румынии и Польше (но только после обсуждения этого вопроса с союзниками по НАТО), рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

Белый дом согласен включить новые виды ядерного оружия в новое соглашение по контролю над вооружениями, в целом продолжить диалог по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности.

Вдобавок Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине.

От России США требуют, чтобы она в ответ допустила американских инспекторов на любые две российские ракетные базы наземного базирования, расположенные на территории России.

Кроме того, Кремль должен вывести российские войска и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Россия также должна обязаться не размещать наземные ракетные комплексы и «постоянные силы с боевой задачей» на территории Украины, перестать наращивать свои военные силы у границ Украины, уменьшить агрессию против Киева.

«Позиция правительства Соединенных Штатов заключается в том, что прогресс в этих вопросах может быть достигнут только в условиях деэскалации в отношении угрожающих действий России в отношении Украины», — говорится в документе США.

Если же Россия будет увеличивать «агрессию» против Украины, Вашингтон пообещал, что это приведет к аналогичным шагам США и их союзников. Сейчас, по мнению США, западные союзники реагируют на действия России c «ограниченной» силой и «пропорционально».

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает El Pais, в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. В своем документе США указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа.

Что предложило НАТО

Альянс предложил России возобновить работы представительств в Брюсселе и Москве и продолжать использование существующих военных каналов коммуникаций.

Он также просит Москву воздерживаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия.

Кроме того, в НАТО призвали Россию вернуться к исполнению договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Целью документа было установление безопасного военного баланса в Европе за счет сокращения вооружений обычных вооруженных сил. В рамках него Россия должна была, в том числе, ежегодно предоставлять детальные сведения о численности и размещении своих военных сил. Россия приостановила участие в договоре в 2007 году в ответ на намерение США разместить в Восточной Европе элементы системы ПРО.