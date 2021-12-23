Посол США объяснил, почему нельзя сразу подписать российские гарантии безопасности

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон не может сразу подписать российские документы по гарантиям безопасности. Об этом он сообщил газете «Коммерсант».

«Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов начать переговоры с США по гарантиям безопасности как можно скорее.

До этого сообщалось, что США и Россия пока не определили дату и место проведения переговоров по безопасности, однако обе стороны выразили готовность вступить в диалог уже в начале января. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

17 декабря министерство иностранных дел России сообщило, что передало 15 декабря американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.