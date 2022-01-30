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Политика

Сенат США пригрозил России санкциями авансом

Белый дом не поддерживает идею превентивных санкций против России

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Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters
В Сенате США готовят законопроект о введении антироссийских санкций в случае гипотетической агрессии против Украины. Часть рестрикций сенаторы предлагают применить уже сейчас, не дожидаясь якобы планируемого нападения. В Белом доме считают превентивные меры бессмысленными и надеются на поиск дипломатического решения. На следующей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить гарантии безопасности.

В Сенате США подготовили законопроект об ограничениях в отношении России в случае ее нападения на Украину. Глава международного комитета Роберт Менендес предупредил, что Вашингтон может ввести санкции против России превентивно. «Некоторые санкции могут быть применены авансом», — сказал сенатор в интервью телеканалу CNN. Как указал республиканец Джеймс Риш, итоговый вариант может сочетать два вида санкций — немедленные и отложенные на потом.

«Я бы сказал, что мы уже на финишной прямой, и надеюсь, мы сможем успешно завершить дело. Нет сомнений в том, что перед нами невероятная поддержка Украине со стороны обеих партий и невероятно твердая двухпартийная решимость причинить серьезные последствия России в случае ее нападения на Украину, а в некоторых случаях — и за то, что она уже сделала», — подчеркнул Менендес.

Сенатор добавил, что и у республиканцев, и у демократов есть «невероятно крепкая решимость» сделать так, чтобы в случае агрессии против Украины для России наступили жесткие последствия.

В Белом доме против

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала бессмысленным введение санкций до предполагаемого «вторжения». Администрация президента Джо Байдена выступает против того, чтобы какие-либо рестрикции вводились превентивно. «Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать. Так что мы сказали, что это будут экономические меры, мы говорили об экспортном контроле, мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — сказала Нуланд в ответ на вопрос репортера CBS об «авансовых санкциях». Она добавила, что Белый дом «активно работает с Конгрессом над этим законопроектом».

По словам американского чиновника, последствия санкция «почувствуют на себе» и президент Владимир Путин, и народ России.

«Если он двинется на Украину, он сильно их почувствует, как почувствует их и российский народ с точки зрения своей экономики. Они [санкции] нанесут по ним мощный удар», — подчеркнула Нуланд.

Заместитель госсекретаря также анонсировала скорую встречу госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры пройдут на следующей неделе.

«Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», — сказала Нуланд, имея в виду проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В среду, 26 января, посол США Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ранее Мендес и ряд сенаторов-демократов внесли в Сенат проект «Закона о защите суверенитета Украины 2022 года», предполагающего введение санкций против президента России, премьер-министра, глав министерств и крупных военачальников. Санкции также затронут газопровод «Северный поток — 2», до сих пор не прошедший сертификацию в Германии.

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