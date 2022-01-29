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Бизнес

Лукавство Штатов: в Белом доме грозят разрушить экономику России. Но россиян трогать «не хотят»

В Совбезе США заявили о подготовке разорения российских банков и истощения экономики страны

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Astrid Riecken/Getty Images
Новые санкции США, которые Вашингтон грозится ввести в отношении России в случае нападения на Украину, нацелены не на россиян, а на российскую экономику и промышленность, заявили в Белом доме. По словам члена Совета нацбезопасности Белого дома Пита Харрелла, применение нового пакета санкций должно спровоцировать разорение банков РФ, отток капитала и инфляцию. Однако граждане страны, по мнению Харрелла, не являются мишенью.

США не хотят навредить гражданам России, однако новые антироссийские санкции «за нападение на Украину» должны ударить по российской экономике, вызвать инфляцию и разорение банков. Об этом со ссылкой на сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Пита Харрелла сообщает агентство Reuters.

«Наши намерения в том, <…> чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — говорил чиновник в ходе выступления по видеосвязи.

По словам Харрелла, санкции США должны спровоцировать отток капитала и инфляцию, разорить банки РФ и «привести к непосильным для российских финансовых институтов издержкам».

Он добавил, что Вашингтон подготовил «широкий ряд экспортных ограничений» и надеется, что Евросоюз примет схожие меры.

Источники Reuters также сообщили, что власти США подготовили в качестве возможной меры воздействия на Москву запрет на экспорт американских компьютерных чипов. Представители Вашингтона также проводят консультации с администрациями Тайваня и Южной Кореи.

Кроме того, на прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что США могут лишить россиян электроники – смартфонов, планшетов и игровых консолей. Однако, утверждали журналисты, такие меры в случае их применения вызовут недовольство европейского и американского бизнеса.

28 января агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена провела обсуждение возможных ограничений против России с представителями крупнейших американских банков.

Как отмечается в публикации, члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные должностные лица администрации президента обсудили на этой неделе с руководителями банков, в частности Citigroup, Bank of America и других, свои дальнейшие решения «в рамках усилий по обеспечению того, чтобы такие действия не нарушили глобальную финансовую систему».

По данным источника, в администрации США выразили обеспокоенность возможными «побочными эффектами» от готовящихся санкций. Там напомнили об аналогичных санкциях, введенных против России в 2018 году, которые в результате привели к сбоям в поставках алюминия, необходимого американским предприятиям.

Евромеры

Отдельные санкции против России на случай вторжения на Украину подготовили Евросоюз и Великобритания, сообщила газета Financial Times. В большой пакет экономических мер включены отдельные санкции против газового сектора РФ.

«Газовые» санкции готовятся при поддержке Вашингтона. Главная их цель — серьезно сократить финансирование проектов и ограничить поставки оборудования и технологий в Россию, рассказали собеседники газеты. Авторы документа рассматривают несколько сценариев, степень жесткости которых зависит от масштаба гипотетической агрессии Москвы.

Удар по российской углеводородной промышленности не может не затронуть и саму Европу: европейские компании BP, Total и Shell инвестировали значительные средства в российский газовый сектор и продолжают сотрудничать с РФ в рамках совместных предприятий, а 40% топлива поступает в Европу из России.

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