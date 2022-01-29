В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в феврале в России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин перечислил восемь новых законов, вступающих в силу с 1 февраля в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, со следующего месяца неработающие пенсионеры смогут получать повышенную страховую пенсию, которую проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6%.

Вступит в силу закон о защите прожиточного минимума трудоспособного населения.

Кроме того, теперь будут штрафовать за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений.

С 1 февраля вступает в силу закон о защите россиян при покупке недвижимости. Так, граждане будут обязаны предоставлять Росреестру сведения о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Со следующего месяца изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода по паям ПИФов.

Кроме того, материнский капитал проиндексируют на 8,4%. При рождении первого ребенка можно будет получить 524,5 тыс. рублей, второго – 693,1 тыс. рублей в том случае, если семья не получала маткапитал на первенца. В ином случае сумма составит 168,6 тыс. рублей.

Также в вступит в силу закон о пожизненном заключение педофилов, а также будут штрафовать за немаркированные табак и алкоголь.

Ранее в Госдуме объяснили порядок получения доплаты к январской пенсии.