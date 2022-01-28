Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для впервые совершивших насилие в отношении несовершеннолетних и тех, кто за подобные преступления был судим ранее. Закон опубликован на портале правовой информации, он ступит в силу через 10 дней.

Согласно новому закону, педофилам теперь грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за насилие несовершеннолетних, тогда как ранее пожизненный срок могли назначать лишь за совершение аналогичного преступления в отношении лиц младше 14 лет. Кроме того, пожизненное заключение грозит обвиняемому в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2021 года по инициативе партии «Единая Россия», авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Законопроект был принят в первом чтении в конце декабря.

После похищения и убийства в Костроме в начале января пятилетней девочки было решено ускорить принятие поправок о пожизненном заключении для педофилов. Документ был принят Госдумой 18 января и одобрен Советом Федерации 26 января.