«Приведет к разрыву минских соглашений»: может ли Россия признать ЛНР и ДНР

Непрекращающаяся в российском обществе дискуссия на тему возможности признания самопровозглашенных республик Донбасса теперь будет обсуждаться в Госдуме — такую инициативу внесла группа депутатов от фракции КПРФ. Парламентарии объясняют это стремлением обеспечить безопасность проживающих там людей, но для России такое решение может привести лишь к усилению санкционного давления. Может ли Москва признать республики и для чего это нужно — в материале «Газеты.Ru».

Группа депутатов от КПФР внесла в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Авторы указали в документе, что за прошедшие годы «на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

Авторы сочли этот шаг обоснованным и морально оправданным и выразили надежду, что признание республики создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к ним.

Депутаты призвали как можно скорее начать переговоры с самопровозглашенными республиками по созданию правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества, в том числе вопросы безопасности.

Как отметил один из авторов проекта, член фракции КПРФ Леонид Калашников, данная инициатива входила в предвыборную кампанию партии, которая требовала признания ДНР и ЛНР «все эти годы».

«Это честно, разумно и правильно. Это честно и по отношению к избирателям, и к жителям ЛНР и ДНР, которые там уже почти две Великие Отечественные войны воюют.

Все о них только говорят, но никто ничего не делает. Россия каждый месяц отправляет им конвои [с гуманитарной помощью], но этим же не накормишь всех. У них нет паспортов, они не могут ни выехать, ни учиться, ни работать. Конечно, их безопасность под вопросом. Это уже надо заканчивать, поэтому мы и решили внести такое предложение», — сказал депутат «Газете.Ru».

Другой автор проекта, депутат Николай Коломейцев привел в пример Абхазию и Южную Осетию, где «тоже были бандитизм, обстрелы», но ситуация стала спокойнее, когда они были признаны.

«Вот и Донбасс… Пора уже людей защитить от произвола, когда среди ночи стреляют, школы разрушают, больницы.

Там же стреляют в основном по социальным объектам и по мирным гражданам»,

— сказал депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Как отметил парламентарий, проект обращения к главе государства был готов и раньше, а внесли его после того, как Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров коснулись этой темы в своих больших интервью.

«Мы решили им помочь, чтобы они более концентрировано ответили, уже конкретно. Отвечать-то проще, чем реализовывать решения. <…> Признает ли президент республики — увидим. Мы внесли письменное предложение, а что считает он, увидим по реакции», — добавил Коломейцев.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя эту инициативу, отметила, что в данной ситуации депутаты должны быть очень аккуратны.

«Вне зависимости от фракции такие вещи должны быть согласованы с МИДом, а я не уверена, что это так.

Мы сейчас находимся в стадии переговоров, и все эти стадии в МИДе знают значительно лучше, чем в каких-либо фракциях. Поэтому сейчас нужно быть крайне аккуратным и выдержанным в таких заявлениях, по моему мнению. И вообще такие вещи — это все-таки прерогатива самого президента, по этому поводу не нужно обращаться к нему», — сказала депутат «Газете.Ru».

Несмотря на очевидное стремление российского руководства защитить жителей самопровозглашенных республик, признание этих территорий — перспектива довольно туманная с учетом взятых на себя Москвой международных обязательств. Как напомнил программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов, Кремль подписался под минскими соглашениями, где четко сказано, что нет никаких республик, а есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

«Соответственно, признание означает формальный разрыв Россией минских соглашений, поскольку эти соглашения зафиксированы в качестве документа Совета безопасности ООН.

То есть признание — это прямая дорога к санкциям», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

В то же время он обратил внимание, что сегодня меняется установка России относительно того, что делать дальше с Украиной. Попытка поднять дипломатические ставки в ноябре-декабре с требованием гарантий, с российско-американским договором ни к чему не привела, напомнил Олег Барабанов. Как он отметил, тогда Москва грозилась, что перейдет к военно-техническим аспектам решения проблемы.

«Это не означает, что мы перейдем к военным действиям. Пока неизвестно, имеется ли в виду под сменой стратегии, под военно-техническими действиями признание республик. На мой взгляд, нет. Кремль до сегодняшнего дня в этом отношении ничего не делал», — констатировал эксперт.