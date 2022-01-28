«В среднесрочной перспективе Россия и Украина обречены на конфронтацию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к своему парламенту пообещал вернуть Украину в «лоно нашего славянства». Политик уверен: Запад пытается «утопить российско-украинское братство в крови», поэтому связь славянских народов необходимо спасти. Эксперты по региону рассказали «Газете.Ru» о сценариях, при которых Киев действительно может вернуться к позитивным отношениям с Москвой и Минском.

Нормализация отношений в треугольнике Москва-Киев-Минск маловероятна в текущих условиях, когда повсеместно звучат опасения о неминуемой войне. Однако ряд экспертов все же допускает возвращение трех стран к первичной постсоветской конфигурации, когда страны еще не рассматривали друг друга в качестве источника военной угрозы.

По их мнению, вопрос сводится к тому, какую цену стороны готовы заплатить за нормализацию и придется ли прибегать к участию геополитических оппонентов Москвы и Минска для «возвращения» Украины.

Сценарий №1. Только с помощью США

Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Киев сможет нормализовать отношения с бывшими соседями по СНГ только в том случае, если США и Россия объединят усилия по решению «украинского вопроса».

«Москва и Минск не смогут разрешить этот вопрос в одиночку. Однако в новой системе безопасности, согласованной с США, возможно все», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» украинский политолог.

По словам Погребинского, США должны отказаться от позиционирования Украины в качестве «анти-России». Более того, западные партнеры Киева должны так скорректировать внутреннюю и внешнюю политику Украины, чтобы местный истеблишмент также отказался от «антироссийской» идентичности, считает Погребинский.

«Если Москве удастся додавить Запад на необходимые корректировки в системе безопасности, то стороны могут также договориться о корректировке внутренней политики Украины.

Более того, необходимо остановить процесс, при котором из Украины делают плацдарм для сдерживания России», — объяснил политолог.

Корректировка внутриполитического курса Киева с помощью США не означает, что Украина станет послушным Москве государством, отметил политолог. Страна, по мнению Погребинского, должна взять курс на возвращение к исходному варианту отношений с Москвой, который был провозглашен в декларации независимости. То есть воздерживаться от вступления в военные блоки.

«Если угроза вторжения и оккупации будет исключена, не вижу причин, почему украинская политика не может быть скорректирована силами США и России. Но для этого Киев должен отказаться от поддержки националистических организаций и начать соблюдать европейские нормы в части свободы слова и прав человека, поскольку в стране оказывается давление и на медиа, и на оппозицию», — заявил эксперт.

Западные страны начинают понимать, что Россию не устраивает попытка США поддержать «антироссийскую» идентичность, которая по своей природе является экспансионистской, отмечает политолог.

Сценарий №2. Силами украинцев

Директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман со своей стороны выразил мнение, что единственная возможность нормализовать российско-украинские отношения — это прийти к пониманию, что Украина хочет быть «связующим звеном» и своеобразным «мостом» между Россией и Западом, а не частью одного из военных блоков.

«Я думаю, что это не просто вопрос субъектности Украины на внешнеполитической арене. В украинской элите многие люди по тем или иным причинам проводят антироссийскую линию. Кто-то искренне считает, что это в их интересах. В любом случае, это препятствует нормализации», — заявил эксперт.

Очень важно, чтобы украинцы сами осознавали стратегические перспективы и вызовы, которые возникли перед страной за последние несколько лет, добавил Прейгерман.

«Большими процессами движут большие игроки. Но нередки случаи, когда хвост начинает вилять собакой, когда небольшие страны так обостряют ситуацию, что ставят больших игроков в тупик. Важно констатировать что некая субъектность есть у Украины и сегодня. Но важно, чтобы она была стратегически продумана», — заключил эксперт.

Сценарий №3. Силовой

Программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил иное мнение. По его словам, единственно надежный вариант «возвращения» Украины к союзным отношениям с Москвой и Минском — силовой. Эксперт считает, что текущие российско-украинские отношения находятся в глубоком кризисе, решение которого исключительно дипломатическими методами пока не просматривается.

«Один вариант, о котором много говорят — военный — то есть политическая смена режима в Киеве. Но опять же, как показал опыт Зеленского — даже приход к власти человека, который в предвыборной программе выступал за мир и нормализацию с Россией, ничего не гарантирует.

Несмотря на то, что идеи Зеленского вызвали поддержку электората — на практике у него не получилось что-либо реализовать из-за сопротивления со стороны политических оппонентов внутри страны и Запада», — подчеркнул Барабанов.

«Даже если представить приход нового президента под теми же лозунгами восстановления мира, с которым шел Зеленской, ему вряд ли удастся что-то сделать. При нынешнем политическом статусе-кво — кризис в российско-украинских отношениях почти невозможно разрешить», — добавил он.

Эксперт допустил, что Москва может реализовать военную стратегию, которая будет направлена на отделение восточных и южных областей Украины. Однако, по словам Барабанова, такие действия резко поменяют всю военно-политическую обстановку в мире.

«В среднесрочной перспективе — пока ситуация с Донбассом не решится миром или войной — Россия и Украина обречены на конфронтацию», — заключил профессор.