«Оружие, из которого будут убивать жителей Донбасса». Для чего Киеву нужны Javelin и Stinger

За последние дни США и НАТО отправили на Украину несколько партий оружия. Только Вашингтон направил туда 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с количеством и качеством этого вооружения.

Следует особо подчеркнуть, что США и НАТО отправляют на Украину разнообразные средства борьбы с боевыми бронированными машинами, самым известным из которых является противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.

В этом комплексе используется ракета с охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения, оснащенная двухрежимным взрывателем с контактным и неконтактным датчиками цели.

Траектория полета ракеты Javelin рассчитывается таким образом, чтобы избежать уничтожения изделия поражающими элементами комплексов активной защиты бронетехники, то есть ракета Javelin атакует танк с верхней полусферы. При этом ракета поднимается на высоту 160 метров.

Javelin способен пробивать броню в 800 мм, что позволяет комплексу поражать практически все образцы современной бронетехники. Максимальная дальность стрельбы этого ПТРК составляет 2500 м. Время полета ракеты в режиме атаки сверху, при стрельбе на максимальную дальность – 19 секунд. Максимальная скорость полета изделия –190 м/с.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

К достоинствам этого ПТРК можно отнести:

– в Javelin реализован режим «выстрелил и забыл», то есть оператор после пуска ракеты немедленно покидает огневую позицию, что повышает боевую живучесть расчета;

– запуск ракеты «Джавелин» возможен из любого положения – сидя, с колена, стоя и лежа;

– после выброса ракеты стартовым ускорителем из транспортно-пускового контейнера (ТПК) запуск маршевого двигателя ракеты производится на безопасном для расчета расстоянии, а это предоставляет возможность ведения огня из закрытых помещений, что очень важно в условиях ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки.

Великобритания, в свою очередь, поставила Украине 2200 современных переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). По всей видимости, поставки британцами осуществляются на безвозмездной основе, хотя подробности официально не уточнялись.

Этот переносной ПТРК является совместной шведско-британской разработкой (компании SAAB и Thales Air Defence) и состоит на вооружении более десяти стран мира.

ПТРК представляет собой переносной противотанковый гранатомет одноразового действия. В нем также реализован режим «выстрелил и забыл». Дальность стрельбы NLAW составляет 800 метров (для примера – из отечественного гранатомета РПГ-7 аналогичная дальность составляет около 300 метров).

NLAW позволяет успешно бороться со всеми типами современных боевых бронированных машин. Вес комплекса составляет всего 12,5 кг, при этом обеспечивается бронепробиваемость 500 мм. Боевую стрельбу, как и у ПТРК Javelin, можно производить из закрытых помещений.

Помимо этого, США перебросили на Украину и другие образцы оружия, особо эффективные для ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки. В частности, Пентагон передал вооруженным силам Украины несколько сотен ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition (BDM).

Гранатомет BDM был разработан для Сухопутных войск США и применяется для уничтожения долговременных огневых точек и легкобронированных боевых машин. Он комплектуется кумулятивно-осколочно-фугасной боевой частью. Граната SMAW-D способна пробить 20 сантиметров бетона, 30 сантиметров кирпича или до 210 сантиметров армированных деревом мешков с песком.

Есть сведения о переброске на территорию Украины переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Недавно Эстония, Латвия и Литва получили разрешение у США передавать ВСУ ПЗРК этого типа. Stinger предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, осуществляющих полет на высотах не более 3,8 км. Кроме того, этот ПЗРК обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей.

В странах Балтии поставки вызвали неоднозначную реакцию. Так, депутат эстонского парламента Оудекки Лооне назвала это решение «сумасшествием во всех отношениях».

«Сам факт, что мы снабжаем Украину оружием, из которого будут убивать жителей Донбасса – сумасшествие во всех отношениях. И это противоречит минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта»,

– заявила Лооне.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).