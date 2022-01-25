Украинцев трижды попросили не паниковать из-за России. Итоги заседания СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности, по итогам которого заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Украинские власти настойчиво попросили жителей не паниковать и спокойно заниматься своими делами. В СНБО подчеркнули, что сейчас нет оснований утверждать, будто Россия готовит «полномасштабное наступление» на Украину.

Зеленский после заседания СНБО опубликовал видеообращение к гражданам. В нем политик сообщил, что украинцам не стоит бояться, поскольку у власти все под контролем.

«Итогом этого заседания являются <...> важные выводы для нашего общества и украинских граждан. Они звучат просто — все под контролем, причин для паники нет», — сказал президент.

Он отметил, что в качестве главной темы участники заседания обсуждали кризис на востоке Украины. Зеленский указал, что Киев работает над «полной деэскалацией ситуации» и стремится идти «путем мирного урегулирования».

«Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее, делаем для этого все. Вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами, а главное – нашими военными. Они у нас самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать «все пропало», — призвал украинский президент.

Зеленский также рассказал, что на заседании рассмотрели готовность Украины к текущему отопительному сезону. Политик заверил, что стране хватит запасов угля и газа, чтобы выдержать холода.

«Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это — достаточно. Газа в подземных хранилищах Украины достаточно, запасов угля – достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже один миллион тонн», — сказал Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания совета, в свою очередь, уточнил, что на территории страны «находятся 803 тысячи тонн [угля] на станциях и более 200 тысяч тонн в портах». «То есть мы имеем на сегодняшний день запасы угля больше, чем были в прошлом и позапрошлом году на этот период времени», — сказал Данилов.

Вместе с Зеленским Данилов попросил украинцев не паниковать из-за России.

«Ситуация, которая есть, нам вполне понятна, нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали», — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что власти не видят оснований опасаться полномасштабного наступления на Украину со стороны России. Данилов утверждает, что «это невозможно сделать даже физически».

По словам Данилова, сейчас около украинских границ находятся 109 тысяч российских военных, а также 10-11 тысяч сил сопровождения. Для Киева «наращивание российских сил» не стало новостью, указал он. Данилов пояснил, что Украина давно следит за действиями Москвы.

«Дело в том, что может для кого-то это будет странным, но мы наблюдаем за этой ситуацией довольно давно. Мы понимаем планы и намерения России, нам орать тут не надо. Нам надо спокойствие, взвешенность, каждый должен заниматься своим делом», — считает он.

Секретарь добавил, что при необходимости вооруженные силы Украины смогут защитить страну.

«Украина наша одна, мы ее никому отдавать не собираемся, и победа обязательно будет за нами», — резюмировал он.

Отдельно в СНБО указали на то, что сейчас в СМИ циркулирует «очень много парамилитарной беллетристики». «Я бы хотел обратиться ко всем вам, друзья и коллеги, [призвать] немного сбавить тот накал, который сейчас существует», — попросил секретарь. Он призвал общество отличать «информацию от шелухи, которой очень много».

Данилов пояснил, что без внутренней дестабилизации россиянам на Украине «делать нечего». Он считает, что Москва хочет «посеять панику», заставить украинцев «сбрасывать» гривну и скупать доллары, что плохо отразится на украинской экономике. Также Данилов уверен, что у России получается негативно влиять на настроения в украинском обществе.

«Задача для России номер один — это расшатывание внутренней ситуации в нашей стране. И сегодня, к большому сожалению, они очень успешно этим занимаются», — сообщил Данилов.

Третьим, кто по итогам заседания СНБО попросил украинцев не паниковать, стал украинский премьер Шмыгаль. Помимо этого, он заявил об отсутствии угрозы для национальной экономики Украины. Единственно, что по мнению премьера может ей навредить, — это информационная повестка.

«Ключевой посыл – не паниковать, не делать информационных безосновательных акцентов. Очень важно сегодня с точки зрения экономики сохранять спокойствие, твердо заниматься своей работой», — указал Шмыгаль.