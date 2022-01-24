Белый дом подтвердил планы по усилению восточного фланга НАТО из-за Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обсуждают со своими союзниками на восточном фланге НАТО его усиление в связи с возможной эскалацией ситуации на Украине. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Мы консультируемся с союзниками по поводу всех возможных сценариев. Мы всегда говорили, что будем укреплять наших союзников на восточном фланге», — отметила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия на востоке. Об этом он сообщил после переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии.

До этого сообщалось, что США рассматривают возможность переброски в Восточную Европу части своих войск, базирующихся в Западной Европе.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что президент США Джо Байден планирует размещение американских войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной.

Собеседник издания уточнил, что высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий для противодействия России. Один из вариантов предполагает отправку от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности в случае ухудшения ситуации.