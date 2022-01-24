Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия и Сирия провели первое совместное воздушное патрулирование над САР 08:59
Месси в «ПСЖ» демонстрирует худшие показатели за всю карьеру 08:56
На Алтае родители выгнали ребенка голым на мороз 08:56
Россияне массово отказываются от покупки автомобилей в 2022 году 08:50
Токио призвал японцев на Украине принять меры безопасности 08:42
Во Владивостоке эвакуировали более 50 школ после сообщений о минировании 08:41
Жамнов объяснил, почему Бурдасов не попал в состав сборной России на ОИ-2022 08:37
Врачи рассказали о лечении ангины с помощью мороженого 08:35
«Омикрон» вызвал взрывной рост цен на фейковые сертификаты о вакцинации 08:33
Звезду «Трои» задержала полиция 08:29

Кличко эмоционально отреагировал на отказ Германии поставлять оружие Украине

Мэр Киева Кличко назвал предательством отказ ФРГ продать Украине оружие

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко назвал предательством отказ Германии поставлять оружие Украине и нежелание отказываться от российского газопровода «Северном поток — 2». Об этом он сказал в интервью Bild.

«В Украине существует огромное разочарование в связи с тем, что федеральное правительство [Германии] продолжает придерживаться «Северного потока — 2», — сказал политик.

Он отметил, что Германия сама не хочет предоставлять Киеву оружие и в то же время не позволяет другим государствам, в частности Эстонии, этим заниматься.

«Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ!» — подчеркнул Кличко.

Германия ни раз заявляла, что не будет продавать Украине оружие.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия традиционно воздерживается от поставок вооружения в регионы конфликта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть