Кличко эмоционально отреагировал на отказ Германии поставлять оружие Украине

Мэр Киева Виталий Кличко назвал предательством отказ Германии поставлять оружие Украине и нежелание отказываться от российского газопровода «Северном поток — 2». Об этом он сказал в интервью Bild.

«В Украине существует огромное разочарование в связи с тем, что федеральное правительство [Германии] продолжает придерживаться «Северного потока — 2», — сказал политик.

Он отметил, что Германия сама не хочет предоставлять Киеву оружие и в то же время не позволяет другим государствам, в частности Эстонии, этим заниматься.

«Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ!» — подчеркнул Кличко.

Германия ни раз заявляла, что не будет продавать Украине оружие.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия традиционно воздерживается от поставок вооружения в регионы конфликта.