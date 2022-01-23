Президент Армении подал в отставку. Как он это объяснил

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он заявил, что хорошо обдумал свое решение, и оно не продиктовано эмоциями. Политик пояснил, что у него нет реальных инструментов, чтобы управлять своей страной и помочь ей в сложный период. Саркисян пробыл президентом почти четыре года. В 2020-ом он выступил против армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который пытался уволить главу Генерального штаба страны.

Саркисян пояснил, что корни «некоторых потенциальных проблем» Армении скрыты в конституции страны. Она серьезно ограничивает власть президента и его возможность повлиять на внешнюю и внутреннюю политику.

«Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

Саркисян отметил, что сейчас мир находится «в зоне постоянной турбулентности», а у армянского президента из-за условий конституции недостаточно полномочий и инструментов, чтобы помочь своей стране.

Саркисян также указал, что когда он занимал пост президента, против него распространяли различные слухи и домыслы, что тяжело влияло на политика. «Глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп. Последних интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные теории заговоров и мифы. Эта «забота» обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье», — заявил он.

Как подчеркнул Саркисян, подобное неприемлемо, когда Армения переживает непростые времена. Сейчас, по его мнению, стране нужно обрести национальное единство. Поэтому институт президента «не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов».

«Я долго думал, решил уйти с поста президента Республики после после активной четырехлетней работы. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике», — резюмировал Саркисян.

По итогам конституционного референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой. Саркисян занял должность президента в марте 2018 года, еще до вступления в силу текущей конституции Армении. В результате поправок в основной закон форма правления в Армении сменилась с полупрезидентской на парламентскую, большинство полномочий перешло к премьер-министру.

В своем заявлении президент Армении отметил, что в начале 1990-х годов армянский народ получил широкие возможности для создания собственного независимого государства. Как вспоминает Саркисян, ради того, чтобы воплотить эту возможность, он и согласился стать президентом. По словам Саркисяна, он исходил из того, что президентский институт в Армении «будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, отношения с диаспорой, а также продвигать национальные интересы в международную арену». Однако затем произошла «бархатная революция» 2018 года.

В стране начались антиправительственные выступления, которые возглавил Никол Пашинян. Протесты вспыхнули из-за того, что бывший президент Армении Серж Саргсян стал премьер-министром. Его противники посчитали, что таким образом экс-президент пытается удержаться у власти. В результате Саргсян и правительство ушли в отставку, а пост премьера получил оппозиционный лидер Пашинян.

Отвечая на вопрос, почему он не покинул пост президента еще в 2018-м на фоне массовых протестов, Саркисян заявил, что «ответ очевиден». Как президент он был обязан не допустить углубления внутреннего раскола и возможных столкновений.

Сейчас, по мнению Саркисяна, Армения является парламентской республикой «по форме, но не по содержанию». Политик пояснил, что стране нужно не менять одну форму правления на другую, а создать систему сдержек и противовесов во власти. Саркисян призвал армянское правительство принимать хорошо продуманные действия.

«В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться!», — подчеркнул Саркисян.

Согласно Конституции Армении, президент выбирается на семь лет. Один и тот же человек может быть президентом только один раз. Внеочередные выборы президента могут состояться в середине февраля: они проводятся не ранее, чем через двадцать пять, и не позднее, чем через тридцать пять дней после ухода предыдущего президента.

Разногласия Саркисяна и Пашиняна

В 2020 году после завершение военных действий в Нагорном Карабахе в Армении обострился внутренний политический кризис. Пашинян уволил замглавы Генштаба Тирана Хачатряна. Поводом стало то, что Хачатрян высмеял заявление Пашиняна о несработавших в Карабахе армянских ракетах. Премьер утверждал, что они не взорвались «или взорвались лишь на 10%».

Увольнение заместителя возмутило главу Генштаба Оника Гаспаряна и остальных военных. Весь высший генералитет Армении, включая Гаспаряна, призвал отправить в отставку самого Пашиняна, отметив, что терпение вооруженных сил закончилось. В ответ Пашинян заявил, что военные пытаются организовать переворот, и уволил уже Гаспаряна. Однако, указ о его отстранении упорно отказывался подписать президент. Саркисян посчитал, что он в корне противоречит конституции. В итоге в 2021 году Гаспаряна все-таки уволили, а Генштаб возглавил лояльный Пашиняну генерал-лейтенант Артак Давтян. Саркисян также отказывался подписать указ о его назначении.