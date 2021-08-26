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Политика

Бросались бутылками: как армянский парламент принимал программу правительства

Что Пашинян пообещал Армении

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Драка между депутатами на заседании парламента в Ереване, Армения, 25 августа 2021 года

Драка между депутатами на заседании парламента в Ереване, Армения, 25 августа 2021 года

ArmLur TV/Reuters
Парламент Армении одобрил новую правительственную программу. Принятие документа проходило в прямом смысле с боем. За время его обсуждения в парламенте произошло три стычки между представителями правящей партии и оппозиции. Причем в ход шли грубые выражения, кулаки и пластиковые бутылки. Обсуждение самой программы при этом, как говорит эксперт, почти не велось.

Суть программы

В программе, которую поддержали 70 депутатов из 107, обозначены основные внешние и внутриполитические ориентиры армянского правительства (оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» решили не участвовать в голосовании).

Согласно документу, Армения продолжит укреплять и расширять союзнические отношения и стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям, в том числе в военно-технической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной, культурной сферах.

Ереван также собирается следовать в направлении активизации армяно-российского политического диалога на высшем уровне и углублять отношения с Москвой в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних форматов.

Кроме того, правительство намерено модернизировать армию, усилить погранвойска и расширить зону их ответственности. Кабмин также планирует создать Службу внешней разведки: сейчас этим занимается подразделение Службы национальной безопасности.

Отдельно в программе поднимается вопрос взаимоотношений с Азербайджаном. Демаркация и делимитация границ с соседним государством, как отмечается в документе, будет иметь важное значение для формирования стабильной региональной атмосферы

Большие планы у армянского правительства в области экономики. Власти обозначили в программе целевые показатели до 2026 года.

К этому времени Армения должна обеспечить минимальный годовой рост ВВП в 7% или даже 9% при благоприятных внешнеэкономических условиях, довести фонд зарплаты и приравненных к ним выплат негосударственных сфер формального сектора до 25% ВВП, а также сократить уровень безработицы до 10% и ниже.

Правительство также собирается довести минимальную зарплату до 85 тыс. драмов (примерно $175) и ликвидировать крайнюю бедность.

Реакция оппозиции

Обсуждение программы в парламенте проходило крайне бурно и отнюдь не дружелюбно.

До принятия решения по программе в зале заседаний трижды вспыхивали драки между парламентариями, из-за чего приходилось приостанавливать работу законодательного органа.

Накануне потасовок было две. Первая произошла во время выступления депутата от правящей фракции «Гражданский договор» Айка Саркисяна. Он раскритиковал работу прежних министров обороны Армении, а после словесной перепалки экс-министр обороны, глава фракции «Армения» Сейран Оганян бросил в него пластиковую бутылку. Саркисян ответил ему тем же. Спикер парламента Ален Симонян из-за этой ситуации вызвал в зал заседаний службу безопасности и объявил перерыв.

Во второй раз скандал произошел во время выступления депутата от оппозиционной фракции «Армения», руководителя партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопяна.

«Вы не сможете долго кормить народ оставляющей впечатление курсовой работы программой, состоящей из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов», — говорил он, обращаясь к депутатам правящей фракции, на что получил грубый ответ от одного из оппонентов. После этого завязалась потасовка.

За день до этого стычка произошла во время выступления премьера Никола Пашиняна, который и представлял программу правительства. Начиналось все со словесной перепалки депутата от оппозиционной фракции «Честь имею» Анны Мкртчян с Пашиняном, которая переросла в конфликт с парламентариями от «Гражданского договора».

Спикер парламента Ален Симонян в связи с произошедшим потребовал от Мкртчян покинуть зал заседаний.

Она ответила отказом, поэтому выводить ее пришли сотрудникам Службы безопасности. На защиту коллеги встали оппозиционные депутаты.

Оппозиция отказывается сдаваться

В том, как действует оппозиция, меньше всего заметно влияние программы, потому что содержательно она почти не обсуждается, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Он назвал происходящее в парламенте продолжением политической борьбы, которая началась еще до выборов и с выборами не закончилась.

«Голосование парламента за программу правительства оппозиция рассматривает как важное в символическом плане подтверждение результатов выборов. И оппозиция не хочет с ним согласиться», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, с точки зрения практики, такие действия оппозиции большого значения не имеют, потому что программа принята и правительство будет ее реализовывать в меру своих сил. Но эта ситуация подтверждает, что примирение после предвыборной борьбы так и не наступило и перспектив его не видно, пояснил эксперт.

Вместе с тем он выразил мнение, что риска возникновения новых протестов на сегодняшний день нет. Как напомнил Силаев, они и до выборов не были очень активными, поэтому ожидать их в этот раз не стоит.

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