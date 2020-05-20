Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее стало известно, что офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью против экс-президента страны Петра Порошенко после того, как была обнародована аудиозапись, на которой тот, предположительно, разговаривает с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Зеленский отметил, что это может быть квалифицировано как государственная измена. Он переадресовал вопрос праввохранителям.

«Думаю, это не последний знак, который увидят украинцы. ... Будут расследовать», — сказал Зеленский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Партия Порошенко назвала «российской провокацией» запись его разговора с Байденом