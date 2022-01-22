«Кавалер» метит в президенты. Зачем Берлускони возвращается в политику

В понедельник в Италии начнутся президентские выборы. Одним из главных фаворитов гонки считается Сильвио Берлускони, который в последние годы был замешан во множестве скандалов и судебных разбирательствах. Известный дружбой с президентом России политик давно не пользуется любовью итальянцев, а эксперты допускают, что ради победы он будет готов прибегнуть к грязным метолам. Завершатся ли эти выборы триумфальным возвращением «кавалера» в итальянскую политику, и кто может составить ему конкуренцию — в материале «Газеты.Ru».

Первый тур президентских выборов в Италии начнется в понедельник, 24 января. Однако до сих пор единственным кандидатом, кто публично озвучил желание побороться за президентское кресло, оказался экс-премьер-министр страны Сильвио Берлускони, известный в том числе благодаря своим дружеским отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

Официально его кандидатуру выдвинули правоцентристские партии, контролирующие почти половину мест в итальянском парламенте.

И хотя позиция президента носит отчасти церемониальный характер, определенные рычаги воздействия на парламент страны у него есть, так что 85-летний «дон Сильвио» всерьез рассматривает для себя возможность занять почетный пост на исходе карьеры.

За последние два года политика неоднократно госпитализировали, причем нередко визиты к врачу совпадали с очередными слушаниями по многочисленным делам, где Берлускони выступал в качестве подозреваемого. И все же это не помешало ему заявить о президентских амбициях.

В то же время эксперты изначально скептически отнеслись к планам Берлускони. Даже в том случае, если бы его кандидатуру единогласно поддержали все три лояльно настроенные к нему партии, включая «Вперед, Италия», «Лигу» и «Братьев Италии», политик получил бы 441 голос — этого не хватило бы даже для формирования простого большинства.

Так на что же рассчитывает Сильвио Берлускони?

Зачем Берлускони выборы

У бывшего премьер-министра Италии все еще есть амбиции вернуть себе звание политического лидера, считает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова. И хотя эксперты изначально низко оценивали его шансы против предполагаемого конкурента — действующего премьера Марио Драги, который проделал огромную работу по спасению местной экономики на фоне коронавируса, — Берлускони не остановился перед возможностью вновь заявить о себе.

«Президент Италии не является чисто церемониальной фигурой. Этот пост всегда что-то символизировал: будь то борьбу с мафией или коррупцией. Президент — это еще и объединяющая фигура. В случае с Берлускони — он узнаваемая фигура по всему миру», — объяснила Маслова.

Кроме того, в случае победы на выборах Берлускони мог воспользоваться слабостью парламента и сосредоточить в своих руках больше власти, допустила эксперт.

Дело в том, что именно президент принимает ключевые решения в жизни страны, если дело доходит до правительственных кризисов — крайне регулярной в последние годы практики для итальянской политики. В таких ситуациях президент может распустить парламент и объявить досрочные выборы.

«Чем слабее правительство, тем сильнее роль президента. Это такой гарант, который всегда готов прийти на помощь. Берлускони и лояльные ему люди увидели, что правительство Драги слабое, о единстве речи не идет. Несмотря на попытки сколотить коалицию, партии продолжают конкурировать друг с другом», — отметила Маслова.

Итальянский «нелюбимчик»

Сам Берлускони вряд ли сможет стать символом единства, который итальянцы привыкли видеть в президенте. Несмотря на свою мировую известность, для граждан Италии Берлускони символизирует все те вещи, с которыми они не хотят себя ассоциировать, рассказала Елена Маслова.

Причин для нелюбви к нему может быть сразу несколько: репутация, испорченная чередой коррупционных скандалов; обвинения в сексе с несовершеннолетней; а также предполагаемые связи с мафией, на которые итальянское общество больше не в силах смотреть сквозь пальцы.

«Сейчас общество хочет показать, что Италия — это страна без аномалий. А Берлускони наоборот выступает как символичная фигура со знаком минус», — обратила внимание Маслова.

Социология подтверждает эти слова. Согласно данным опроса EMG, опубликованным в пятницу, 21 января, только 14% итальянцев хотели бы видеть Берлускони на посту президента страны. Впрочем, справедливости ради, ни одного из потенциальных кандидатов не поддерживают хотя бы 20% граждан.

Как выбирают президента Италии Президента Италии выбирает коллегия выборщиков, которая состоит из 1009 членов, включая депутатов обеих палат парламента и региональных представителей.



Выборы могут проходить на протяжении нескольких туров. Чтобы выиграть в первом, кандидату необходимо набрать две трети (673) голосов. В дальнейшем для победы может хватить простого большинства, т.е. 505 голосов.

Стратегия «кавалера»

Берлускони рассчитывает саботировать первые три тура выборов, поскольку у него нет шансов набрать две трети голосов, считает Елена Маслова.

«Поскольку президент избирается парламентом, со стороны Берлускони возможны инсценировки и различные сценарии. Но если бы президента избирал народ прямым голосованием, его шансы равнялись бы нулю», — отметила эксперт.

Примечательно, что действующий президент Италии Серджо Маттарелла все еще является наиболее предпочтительной фигурой и олицетворяет собой текущий статус-кво. Согласно опросу EMG, продолжение его работы на президентском посту поддерживают 25% итальянцев. По словам Масловой, переизбрание Маттареллы было бы самым «спокойным и нормальным» вариантом для всех политических сил.

Однако политик уже заявил, что не намерен идти на второй семилетний срок. Маттарелла сложит с себя президентские полномочия уже в феврале этого года.

Если не Сильвио, то кто?

Помимо Берлускони, на пост президента также претендовал бывший вице-президент Конституционного суда Италии Паоло Мадданела, однако он впоследствии отказался выдвигать свою кандидатуру.

Действующий премьер-министр страны Марио Драги также намекал на вероятность своего участия в президентской гонке. Однако эксперты сходятся во мнении, что политик не станет покидать свой пост в самый разгар экономических реформ, которые рискуют «захлебнуться» без его прямого участия.

Среди других потенциальных кандидатов также звучали имена министра связи Витторио Колао, министра юстиции Марты Картабья, бывшего главы нижней палаты парламента Пьера Фердинандо Казини и бывшего премьер-министра Романо Проди, который последовательно отрицает слухи о своем выдвижении.

Профессор МГИМО Светлана Зонова считает, что определить победителя на данном этапе сложно, поскольку левоцентристы и правоцентристы занимают примерно равные позиции в парламенте с небольшим перевесом в пользу первых. Однако преимущество левых сил заключается в том, что у правых нет единства, отметила эксперт.

«Правоцентристы все время делали ставку на Берлускони, который пытался мобилизовать дополнительные голоса. Говорят, что он даже переходил к традиционному для себя приему — скупке голосов, пытаясь привлечь на свою сторону людей из разных политических группировок. Но потом стало ясно, что ему не удалось получить поддержку», — добавила Зонова.

В то же время профессор допустила, что выдвижение правоцентристами Берлускони — ничто иное как маневр, который впоследствии позволит им выдвинуть другого кандидата — Антони Таяни, бывшего председателя Европарламента.

«Но это все неопределенно, потому что во время голосования регулярно появляются так называемые «свободные стрелки» — члены определенной группы, которые неожиданно отдают свои голоса оппонентам. Это случается постоянно. Поэтому предсказать с большой точностью исход выборов никто не берется», — заключила Зонова.

«Большинство хотело бы, чтобы Маттарелла остался президентом еще на пару лет, а Драги — премьер-министром, потому что с Европой наладили хорошие связи, а Брюссель охотно выделяет деньги на реформы», — добавила эксперт.

Итальянская внутриполитическая кухня

В 2023 году в Италии состоятся парламентские выборы. В том случае, если нового президента так и не удастся выбрать в этом году, ответственность за это перейдет на новый парламент, допустила Елена Маслова.

Однако дело не в отсрочке, а в составе парламента, который будет выбирать президента. На данный момент законодательное собрание представлено примерно в равной степени представителями разного политического спектра. Но уже через два года количество депутатов-евроскептиков и правых политиков может значительно уменьшиться на фоне их падающей популярности среди местного населения, считает эксперт.

Таким образом, в 2023 году у Берлускони — лидера правой партии «Вперед, Италия» — будет меньше шансов на президентский пост.

«У левоцентристов возможно будет больше мест в парламенте. Хотя на данный момент позиции евроскептиков и популистов все еще сильны», — заключила эксперт.