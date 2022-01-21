«Только озабоченности, озабоченности и озабоченности»: Лавров встретился с Блинкеном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве, 21 января 2022 года

Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели переговоры в Женеве. Их разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер. Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств встретятся вновь после того, как Вашингтон обнародует свой письменный ответ на российские предложения. При этом эксперты уверены, что вряд ли США согласятся дать гарантии по нерасширению НАТО — одному из ключевых требований Москвы.

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя Госдепа Энтони Блинкена продолжались около полутора часов. Изначально СМИ прогнозировали, что разговор будет длиться не менее 2, а то и 3 часов, но первые заявления дипломатов указывали на отсутствие возможности каких-то прорывов и больших ожиданий от диалога.

Так, госсекретарь США сразу начал общение со своим российским коллегой с угрозы тяжелых последствий для России в случае «вторжения» на Украину, об угрозе которого Вашингтон вместе с другими западными государствами последовательно заявляет с осени прошлого года. Отдельно Блинкен пообещал представить Лаврову общую позицию США и союзников, а также конкретные предложения относительно части проблем, которыми обеспокоена Россия.

В свою очередь глава МИД России отметил, что хотел бы услышать конкретные ответы своего коллеги о том, как США трактуют свои обязательства в сфере безопасности. Кроме того, Лавров высказал надежду на то, что встреча поможет Вашингтону подготовить ответы на российские предложения по гарантиям безопасности и даже внести свои контрпредложения, если таковые имеются. Российский министр отдельно подчеркнул, что рассчитывает на концентрацию Госдепа на этой теме на фоне последних заявлений по Украине.

Что говорят стороны по безопасности

По итогам переговоров дипломаты провели раздельные пресс-конференции. Первым о встрече высказался Лавров, заявив, что она носила промежуточный характер. Он также указал на удовлетворенность его коллеги состоявшимся обменом мнений.

«Блинкен сказал, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе — это было уже несколько раз подчеркнуто — представить нам письменную реакцию (на российские предложения по гарантиям безопасности)», — добавил министр.

По его словам, Москва предложит Вашингтону предать соответствующие документы гласности, также как были опубликованы предложения России, но окончательное решение тут зависит от американской стороны.

«Я не могу говорить, мы на правильном пути или на неправильном пути (в отношении контактов с США). Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге на все пункты наших предложений», — отметил Лавров.

Как указал министр, опыт общения России с Западом содержит немало примеров невыполнения ими своих обещаний в контексте безопасности в Европе. Однако контакт сторон будет продолжен — Лавров анонсировал новые переговоры с Блинкеном после получения Москвой американских предложений. После этого же станет ясно, есть ли необходимость для встречи президентов России и США.

Глава Госдепа со своей стороны подтвердил все сделанные Лавровым анонсы.

«Сегодня мы не ожидали каких-либо значительных прорывов. Но я уверен, что сейчас мы находимся на ясном пути в вопросе понимания взаимных обеспокоенностей. Дискуссия с министром Лавровым была откровенной и субстантивной <…> разговор был не полемичным, а прямым и деловым», — подчеркнул Блинкен.

Позиции сторон по Украине

Помимо гарантий безопасности, поговорили дипломаты и о ситуации вокруг Украины, в том числе об опасениях Запада относительно «вторжения» России. Так, глава Госдепа отметил, что в очередной раз заявил Лаврову о готовности США и союзников на «жесткий ответ» в случае предполагаемого «вторжения» Москвы. По его мнению, разработка соглашений о взаимопонимании стороны, которые смогу обеспечить взаимную безопасность, зависит от того, прекратит ли Россия свою «агрессию».

«Я напрямую высказал министру Лаврову нашу конкретную обеспокоенность в связи с российскими действиями и вызовами в вопросах мира и безопасности не только в отношении Украины, но и Европы, а также мира», — указал Блинкен.

В то же время глава Госдепа признал, что Лавров заверил его в отсутствии у России каких-либо планов по вторжению на Украину, но США нужны более весомые доказательства. По его версии, Москва сможет убедить мировое сообщество только путем деэскалации, в том числе за счет отвода своих сил от украинских границ.

«У России есть набор агрессивных мер, которые не связаны с военными действиями <...>. На такие виды российской агрессии также будет дан решительный, выверенный и единый ответ», — добавил Блинкен.

Что касается заявлений Лаврова, то российский министр объявил, что Россия никогда и нигде не угрожала украинскому народу. По его мнению, истерика Запада вокруг Киева вполне может быть нацелена на то, чтобы прикрыть планы украинского руководства по срыву минских соглашений.

«Я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности, озабоченности, озабоченности», — отметил Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что призвал своего коллегу повлиять на Киев в контексте выполнения минских договоренностей.

Что США могут предложить России

Стороны не дали никаких четких пояснений относительно письменных ответов США на российские предложения по гарантиям безопасности. Так, Лавров не исключил, что каким-то образом в этих документах будет упоминаться украинская ситуация. Блинкен же это формально подтвердил, заявив, что это будет не столько ответ, сколько перечисление американских «озабоченностей» по Украине.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты высказали разные предположения по этому вопросу. Так, политолог-американист Малек Дудаков считает, что США вряд ли станут отходить от своих «красных линий», так же как и Россия.

«В своих письменных ответах, скорее всего, американцы будут говорить о том, что для них неприемлем внеблоковый статус Украины, поэтому если Киев хочет вступить в НАТО, то они будут делать для этого все возможное. Кроме того, безусловно зайдет речь об украинских вооружениях, а может быть и вопрос о размещении ракет на ее территории», — отметил эксперт.

С точки зрения Дудакова, от США также стоит ожидать упоминания возможного усиления военного сотрудничества России с Кубой и Венесуэлой, что вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтоне — Лавров отмечал, что не обсуждал эту тему с Блинкеном.

«Появление этого пункта можно назвать проявлением политики двойных стандартов. Поскольку Вашингтон не считает, что вооружение Украины и ее приглашение в НАТО ударяет по интересам Москвы, но когда речь заходят о сотрудничестве России с государствами, которые находятся в непосредственной близости к США, то у них сразу же возникает другая позиция — они сразу заявляют, что это ударяет по их национальным интересам», — добавил эксперт.

В то же время заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов уверен, что США останутся приверженные позиции невозможности отказа от расширения НАТО.

«По мнению Вашингтона, отказ от этого будет противоречить Парижской хартии новой Европы от 1990 года, в которой прописано право государств самостоятельно обеспечивать свою безопасность, в том числе за счет вступления в те или иные военно-политические блоки — это преподносится как право на расширение», — пояснил эксперт.

При этом Суслов не исключает, что вместо выполнения требований России по линии НАТО, США могут предложить Москве активизацию выполнения минских соглашений Украиной и диалог по вопросам контроля над вооружениями в Европе.

«Фактически России будет предложен такой Основополагающий акт 2.0, где принципы и правила останутся в том виде, в котором этого выгодно США, но по некоторым военным вопросам будет провозглашена готовность идти на встречу требованиям России. Ну и плюс активизация по выполнению минских соглашений вплоть до вхождения США в «нормандский формат» — не для того, чтобы его развалить, а дабы активизировать реализацию договоренностей как они были прописаны в 2015 году. Скорее всего, Россию не устроит подобная постановка вопроса со стороны США», — резюмировал эксперт.