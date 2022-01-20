«Признаки биполярного расстройства»: США просят Украину снять накал страстей

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном записал обращение к гражданам страны с просьбой не паниковать из-за разговоров о готовящейся агрессии России. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о давлении Вашингтона с целью снизить накал страстей. Президент Джо Байден, со своей стороны, и вовсе допустил «незначительное» вторжение России, реакция США на которое далеко не определена. «Газета.Ru» разбиралась, чего добивается Вашингтон перед встречей Блинкена и Сергея Лаврова.

Вторжение большое и вторжение маленькое

США в преддверии переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, которые пройдут 21 января, посылают ряд сигналов по Украине, — и, по мнению экспертов, их адресатом может быть именно Москва.

Так, о том, что США до последнего не готовы идти в открытый конфликт из-за Украины, намекнул на своей-конференции и президент Джо Байден. По его словам, «небольшое вторжение» (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение на Украину.

«Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и нам придется спорить по поводу того, что делать, а чего не делать», — сказал Байден.

Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности администрации Байдена Эмили Хорн пояснила, что Байден имел в виду разницу между военными и невоенными, полувоенными и кибернетическими действиями россиян. При этом, по ее словам, ответ со стороны Вашингтона последует в любом случае. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что при любом переходе российскими военными границы последует «быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и союзников».

Президент Украины явно не оценил речь главы Белого дома и написал 20 января в Twitter, что «не бывает мелких вторжений и малых наций».

«Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы», — сказал Владимир Зеленский.

Иные акценты были расставлены после визита Блинкена в Киев, где он заверил, что США предпочитают дипломатию, которую будут использовать «так долго и так далеко, насколько Вашингтон сможет». Он добавил, что не знает, есть ли смысл пересматривать минские соглашения, к чему ранее неоднократно призывали первые лица Украины.

«С 2015 года был определен ряд четких шагов, которые обе стороны должны выполнить. И можно сказать, что многие из этих шагов Украина либо уже выполнила, либо начала делать. Россия практически ничего не сделала в плане выполнения шагов, предусмотренных минскими договоренностями», — считает Блинкен.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с «Газетой.Ru» назвал противоречивую позицию американских лидеров «признаками психического биполярного расстройства».

«Можно ли это рассматривать их слова действительно как необходимость выполнения минских соглашений — трудно сказать. Там одно противоречит другому», — сказал он.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что ради успокоения России США оказывают давление на Украину и будут делать это в будущем для того, чтобы Киев «совершал телодвижения» в сторону выполнения минских соглашений, например, перестал требовать их пересмотра.

«Вашингтон хочет продать это России вместо ее требований о гарантиях безопасности. Ведь США, с одной стороны, не хотят гарантировать нерасширение НАТО, а с другой — хотят не допускать эскалации в российско-американских отношениях и российско-украинских отношениях.

Просто потому, что она вынудит США ослабить политику сдерживания Китая. Американские ресурсы не безграничны, и они хотят сконцентрировать их на наиболее важном для них стратегическом направлении. Во многом поэтому США пошли на весьма конструктивное обсуждение с Россией и заявили, что готовы обсуждать ряд вопросов. По этой же причине США будут стремиться демонстрировать прогресс в реализации минских соглашений, рассчитывая, что это позволит России расслабиться. А требование по нерасширению НАТО в таком случае уйдет с первого плана. И это будет главной целью Блинкена на переговорах с Лавровым», — уверен аналитик.

Оставьте гречку в покое

При этом президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 января после переговоров с Блинкеном записал обращение к нации с призывом не паниковать и не вестись на фейки о возможном вторжении России.

«Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Без абстрактных «им это не пройдет» и называя конкретные санкции и мероприятия, на которые готов весь мир», — сказал глава Украины.

Кроме того, украинский лидер призвал СМИ быть средствами массовой информации, а не массовой истерии, не помогать врагу в «борьбе за хайпом», а население — не скупать спички и гречку.

«Сейчас единственный повод для паники — это то, что после восьми лет войны мы до сих пор поддаемся панике», — пытался заразить население уверенностью Зеленский. Он добавил, что в руководстве страны знают, как нужно отвечать на имеющиеся угрозы.

Михаил Погребинский считает, что слова Зеленского означают его согласие с американскими требованиями, о которых ему рассказали до этого на переговорах.

«У меня есть догадки, которые имеют очень большую степень достоверности: визит Блинкена должен был донести до Зеленского необходимость принять действия для деэскалации ситуации на востоке страны. Об этом как раз и говорит тот его видосик.

Блинкен мог потребовать сдерживать горячие головы на Украине от провокаций и, более того, совершать шаги, которые можно было бы интерпретировать как движение в сторону выполнения минских соглашений. Я верю, что это просил Блинкен с вероятностью в 99%.

Кроме того, я думаю, что были требования США и по внутренней политике, например, порекомендовать прекратить жуткую антироссийскую пропаганду, выпустить Виктора Медведчука. И, возможно, они дали понять, что США против атаки на Петра Порошенко, так как им не нужна драка внутри проамериканского лагеря. Но, я думаю, что и Порошенко они тоже дали понять, чтобы он заткнулся на какое-то время», — считает украинский эксперт.

Прибалтика как обычно

На фоне интенций США к деэскалации 20 января появилась новость, свидетельствующая об обратном. Госдепартамент США одобрил просьбу Эстонии, Литвы и Латвии о передаче части имеющегося у них оружия американского производства Украине.

Собеседник издания Politico из администрации Байдена отказался перечислить конкретное оружие, которое было одобрено для передачи, хотя ранее запрос балтийских стран включал в себя поставки Киеву противотанковых средств и ракет класса «земля — воздух».

Кроме того, американский источник подтвердил, что уже в ближайшие дни США начнут процесс поставки на Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

По мнению Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, такие новости свидетельствуют о том, что США одновременно продолжат использовать «и кнут, и пряник». Он добавил, что США продолжат риторику о жесточайших санкциях, которые не видел мир, и об увеличении военной помощи Украине.

Михаил Погребинский же считает, что упомянутое «биполярное расстройство» американских лидеров проявляется и в этих действиях.

«Мы просто не можем понять, кто принимает там такие разные решения. В США растерянность, они хотят умиротворить Россию, учитывая, как она себя жестко ведет. Но они хотят не потерять при этом лицо, в том числе и внутри страны.

Но если Россия решится хоть на маленькое, хоть на большое вторжение, Украина ничего не сможет поделать.

А прибалтийские лимитрофы как обычно выскакивают из штанов, и реагировать России на них нет никакого смысла. Есть смысл разговаривать, скажем, с Польшей, она все же более самостоятельный игрок. И я думаю, что скоро начнется корректировка ее позиции, если будет понятно, что Москва и Вашингтон находят компромиссы по важным вопросам», — резюмирует он.