Байден назвал «глупым» вопрос о «первом шаге Путина»

Президент США Джо Байден отказался объяснять, почему Вашингтон считает именно президента РФ Владимира Путина способным сделать первый шаг ситуации с якобы возможной агрессии на Украине. Вопрос журналистки Fox News Байден назвал «глупым». Накануне американский лидер заявил, что Путин «должен что-то сделать» и предпримет шаги «в направлении вторжения».

Вопрос корреспондентки Fox News о том, почему США ждут «первого шага» в украинском кризисе от президента РФ Владимира Путина, является «глупым». Об этом заявил журналистке президент США Джо Байден, сообщает пресс-пул Белого дома.

Байден встречался с членами президентского Совета по науке и технологиям, в начале мероприятия в зале присутствовали представители прессы. Когда журналистам объявили об окончании пресс-подхода, одна из журналисток спросила у Байдена, когда он уже покидал зал, — почему американский президент ждет, пока Путин сделает первый шаг?

«Какой глупый вопрос», — ответил Байден.

Накануне на пресс-конференции Джо Байден сообщил, что Кремль пока не принял финального решения о судьбе Украины.

«Я уверен, что абсолютно и совершенно это будет решением Путина. Никто другой не примет этого решения… Он взвешивает, какие последствия могут ждать Россию в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Я не думаю, что он решился», — полагает американский президент.

В то же время Байден считает, что Путин «должен что-то сделать» и «предпримет действия в направлении вторжения». Последствия этого нападения, убежден Вашингтон, станут для мира самыми серьезными со времен Второй Мировой войны. Байден заявил, что возможно проведет новую встречу с Путиным, чтобы попытаться найти выход из украинского кризиса.

Переговоры в Женеве — 2

21 января в районе 12:00 мск в швейцарской Женеве должны состояться переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава Госдепа не ждет каких-то прорывов от этой встречи. Однако Блинкен надеется, что услышит позицию Москвы по итогам предыдущих российско-американских переговоров.

«У нас у всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал. Я думаю, что у российской делегации была возможность проконсультироваться с президентом [РФ Владимиром] Путиным. У всех у нас была возможность проконсультироваться между собой, а также со всеми нашими союзниками и партнерами», — заявил Блинкен немецкому телеканалу ZDF.

Он добавил, что намерен донести до Лаврова общую позицию Вашингтона и его союзников в Европе. Американская сторона также хочет понять, «можно ли на самом деле продолжать следовать по пути дипломатии для разрешения этого кризиса».

Две большие разницы

Накануне также президент США Джо Байден разграничил «наступление» и «вторжение» России на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы. Когда его попросили уточнить, что он имел в виду под «незначительным вторжением», Байден пояснил, что под переходом за черту он подразумевает «российские войска, пересекающие границу и убивающие украинских солдат». Байден добавил, что при «незначительном вторжении» и ответ США с союзниками будет менее резким.

Его слова, как сообщал телеканал CNN, «ошеломили» украинских официальных лиц. Один из них заявил, что он «шокирован тем, что Байден проводит различие между наступлением и вторжением», и предположил, что «незначительное вторжение» не приведет к санкциям.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не давал Москве «зеленый свет» на «небольшое вторжение».

«Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы, и в первую очередь президент, пытались донести до президента [России Владимира] Путина», — заявила она. «На это [вторжение] будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», — подчеркнула Псаки.

Российские власти настаивают, что не намерены нападать на Украину или другие соседние страны. В это же время Москва предложила США и НАТО проект документа по гарантиям безопасности, содержащий в себе обязательства по нерасширению НАТО на восток, непринятию туда Украины и неразмещению вооружений на ее территории.