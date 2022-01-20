Байден: вторжение на Украину станет для России катастрофой

Российский военнослужащий во время тактических учений на полигоне в Каменск-Шахтинском Ростовской области, Россия, 17 января 2022 года

Президент США Джо Байден сделал развернутое заявление по поводу российско-американского обострения и ситуации на Украине. По его словам, если Москва устроит вторжение, то это обернется для нее катастрофическими последствиями – в политике и экономике. При этом Байден заявил, что власти РФ не хотят полномасштабной войны с западными странами.

Российское вторжение на Украину станет «катастрофой» для властей РФ. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Джозеф Байден, передает ТАСС.

«Если они [власти РФ] совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России», — сказал он.

По словам Байдена, США и их союзники готовы «нанести российской экономике серьезный урон».

«[Путин] никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — заявил он.

20 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты будут считать вторжением на Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. «На это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», — подчеркнула Псаки.

Сам Байден перед этим отметил, что участники НАТО будут едины в своем ответе на российскую агрессию на Украине.

Байден заявил, что недавние три российско-американские встречи по вопросам безопасности закончились ничем.

«Пока что те три встречи, которые у нас были, ничего не дали», — сообщил президент США, говоря о саммитах Россия-США в Женеве, Россия-НАТО и Россия-ОБСЕ. На них обсуждались предложенные Москвой гарантии международной безопасности, в том числе и обязательство НАТО не расширяться на восток.

Говоря о последствиях возможной российской агрессии, Байден заявил, что при развязывании войны банки России не смогут проводить долларовые операции.

Однако полномасштабной войны России с западными странами российское государство не хочет, считает Байден.

«Я думаю, что он [президент РФ Владимир Путин] все еще не хочет полномасштабной войны, во-первых. Во-вторых, думаю ли я, что он будет испытывать Запад, испытывать Соединенные Штаты и НАТО настолько серьезно, насколько только сможет? Да, я думаю, что так и будет. Но я думаю, что он заплатит за это серьезную и огромную цену, <...> и я думаю, он пожалеет, что сделает это», — приводит слова политика ТАСС.

Байден добавил, что при «незначительном вторжении» и ответ США с союзниками будет менее резким.

«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля», — сказал он.

Байден также считает, что Путин пытается найти свое место в мире, выбирая между Западом и Китаем. При этом «матушка Россия», отметил Байден, столкнулась с последствиями геополитических катастроф и изменений XX века: падением Берлинской стены, расколом СССР и гибелью Российской Империи.

«Но подумайте о том, что у него [Путина] есть. У него есть восемь часовых поясов (в России 11 часовых поясов — «Газета.Ru»), горящая тундра, которая больше не замерзнет натуральным образом, ситуация, когда у него много нефти и газа», — добавил политик.

Он также сообщил, что если в вопросе возможного включения Украины в НАТО никаких гарантий Путину Белый дом давать не собирается, то «что-нибудь можно придумать» с неразмещением стратегических вооружений на украинской территории, чего также требует Кремль.

В ближайшее время перспективы присоединения Украины к НАТО невелики – Киев не выполнил многие требования, нужные для принятия страны в альянс. «Им надо проделать намного больше работы в том, что касается демократии, а также еще ряда аспектов, а также с учетом того, проголосуют или нет основные союзники на Западе за то, чтобы принять Украину прямо сейчас», — убежден Джо Байден.

Поэтому, считает президент США, у Кремля и Белого дома есть пространство для обсуждений в контексте предложенных Москвой гарантий безопасности. Вопрос в том, готова ли Российская Федерация продолжать диалог.

Наконец, Байден сообщил, что Путин пока не принял итогового решения по поводу судьбы Украины.

«Я уверен, что абсолютно и совершенно это будет решением Путина. Никто другой не примет этого решения… Он взвешивает, какие последствия могут ждать Россию в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Я не думаю, что он решился», — полагает американский президент.

Однако в это же время Байден считает, что Путин «должен что-то сделать» и «предпримет действия в направлении вторжения». Последствия этого нападения, убежден Вашингтон, станут для мира самыми серьезными со времен Второй Мировой войны.

Байден заявил, что возможно проведёт новую встречу с Путиным, чтобы попытаться найти выход из украинского кризиса.

Добавим, что Кремль и российский МИД много раз подчеркивали: у Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Украины или западных держав.