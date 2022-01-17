«Протестующие звонят мне»: беглый банкир Аблязов заявил, что управлял протестами в Казахстане

Бывший министр энергетики Казахстана, банкир Мухтар Аблязов, который называет себя лидером казахстанской оппозиции, заявил, что его команда причастна к недавним протестам в республике. Организация Аблязова, якобы, направляла действия участников беспорядков, сам он разжигал волнения в соцсетях. На родине экс-министра обвиняют в организации убийства и хищении $7,5 млрд, Аблязова также разыскивают по уголовным делам о мошенничестве Украина и Россия. Последнее время беглый банкир живет по Франции, но его штаб координации протестов находится на Украине.

Аблязов рассказал, что протестами руководил «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана», передает «РИА Новости».

«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» — находится в Киеве», — уточнил банкир.

Он пояснил, что организация не причастна к началу протестов в республике. Сразу после первых выступлений движение начало активно сотрудничать с участниками митингов. По словам Аблязова, бунтовщики звонили в штаб, где им советовали четко следовать алгоритму, который выработала организация.

Как отметил банкир, этот алгоритм существует уже больше четырех лет. План предполагает захват административных зданий, борьбу с мародерами и мирные акции протеста.

«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово. — Прим. ред.) «постучаться». Занимать — это заполнять собой», — сказал Аблязов.

Банкир признался, что во время протестов призывал народ продолжать бунтовать, в том числе, и после того, как власти Казахстана пошли на уступки и объявили о снижении цен на сжиженный газ, рост которых изначально вызвал недовольство.

По мнению Аблязова, произошедшее в Казахстане не было попыткой провести государственный переворот. Граждане использовали свое конституционное право на мирные митинги, а к мародерству и беспорядочной стрельбе на улицах привели провокации, которые специально устроила власть страны.

Ранее, 7 января, в интервью международному информагентству Reuters Аблязов назвал себя лидером казахстанской оппозиции. «Каждый день протестующие звонят мне [из Казахстана] и спрашивают: «Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?», — утверждал он.

В то же время научный консультант Московского центра Карнеги, исследователь политики государств Центральной Азии Темур Умаров считает, что у Аблязова в Казахстане нет реального политического капитала.

«Аблязов не первый раз себя позиционирует самым главным оппозиционером Казахстана. Каждый раз, когда происходят такие события, он называет себя главным организатором. <...> Так как у неровных и очень хаотичных протестов в этом году нет явных лидеров, ему ничего не стоило заявить, что именно он за ними стоит. В реальности он не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас в стране. Он не пользуется популярностью в обществе и неузнаваем в Казахстане в целом. У него нет достаточных ресурсов и инструментов, чтобы выводить массы на улицы», — указал эксперт.

Протесты в Казахстане начались в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Митинги быстро вылились в беспорядки. Бунтовщики жгли машины и грабили магазины, захватывали огнестрельное оружие, в нескольких крупных городах, в том числе в Алма-Ате ворвались в административные здания. На всей территории Казахстана был введен режим ЧП. В результате погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Власти страны заявляли, что беспорядки организовали из-за рубежа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что подготовкой и руководством волнений занимался «единый командный пункт». Президент России Владимир Путин указывал, что за случившимся стояли организованные и «четко управляемые» группы боевиков, подготовленные за границей.

Политический лидер или беглый мошенник? Чем Аблязов известен на родине

Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана в 1998-1999 годах. Вышел в отставку, заявив, что режим первого президента страны Нурсултана Назарбаева не дает провести системные реформы. Работу в правительстве Аблязов совмещал с руководством казахстанского БТА Банка.

В 1999 Аблязову предъявили обвинение в создании ОПГ, превышении должностных полномочий и хищении денежных средств. В 2002 году банкира арестовали и приговорили к шести годам лишения свободы, однако отсидел он около года. В 2003 году Назарбаев помиловал Аблязова.

В 2009 году правительство Казахстана национализировало БТА Банк, поскольку он не мог вернуть правительству взятые кредиты, и обнаружило убыток в $9,9 млрд. Аблязова отстранили от руководства, он сбежал в Великобританию. Власти Казахстана обвинили банкира в том, что он вывел из страны $7,5 млрд.

«Я его молодого назначил министром энергетики, и он начинал работать. И он там проворовался. <...>. Проворовался — посадили в тюрьму. Писал письма за письмами. Его друзья и родственники писали: «Простите его, отпустите». <...> Я его вернул в банк, и что он сделал? $7,5 млрд перечислил, украл и теперь на эти деньги 15 лет живет на Западе», — оценил Назарбаев жизненный путь Аблязова.

Позже, в 2017 году, бизнесмен Муратхан Токмади, судимый в Казахстане за незаконное хранение оружия и вымогательство, признался, что по заказу Аблязова убил председателя правления БТА Банка (тогда назывался АО «Банк ТуранАлем») Ержана Татишева. До этого считалось, что Татишев погиб в 2004 году при несчастном случае — он охотился с Токмади на машине, передал тому ружье, в этом время внедорожник наехал на кочку, и ружье случайно выстрелило Татишеву в голову. Аблязова заочно приговорили в Казахстане к пожизненному заключению за организацию убийства.

След в России и на Украине

Скрываясь в Лондоне, банкир занимался бизнесом в России. Он возглавлял совет директоров российского БТА-банка, контролировал группу «Евразия». Однако, российское следствие выяснило, что банкир продолжил раскручивать махинации и здесь. В 2010 году Следственный комитет обвинил Аблязова в мошенничестве с выдачей кредитов на $4,5 млрд. Суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Банкир успел привлечь внимание и правоохранительных органов Украины. В этой стране он контролировал украинский филиал БТА Банка и бизнес-центры «Айсберг» и «Прайм». На Украине Аблязова обвинили в мошенничестве, хищении и подделке документов.

В итоге Россия, Украина и Казахстан объявили банкира в международный розыск.

С августа 2009 года БТА Банк начал подавать гражданские иски против Аблязова в лондонский суд. Великобритания вначале выдала предпринимателю политическое убежище, но затем лондонский суд встал на сторону банка и обязал Аблязова возместить $2,1 млрд. Кроме того, банкира признали виновным в неуважении к британскому суду и приговорили к тюремному заключению на 22 месяца.

Не дожидаясь ареста, Аблязов вновь бежал. На этот раз во Францию. В 2013 году французские силовики выследили скрывающегося банкира и арестовали беглеца на его вилле. Экстрадиции одновременно добивались несколько стран, но в итоге приоритет был отдан российскому запросу. В сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств правительство Франции распорядилось выдать банкира в Россию. Однако, защита Аблязова пожаловалась в Государственный совет Франции. Сам банкир отрицает все обвинения и утверждает, что его преследуют по заказу Назарбаева. В 2016 году Госсовет отменил решение об экстрадиции, посчитав, что дела против бизнесмена действительно связаны с политическими мотивами. Предприниматель вышел из тюрьмы, где провел два с половиной года, сейчас живет в Париже. В 2020 году Франция предоставила ему политическое убежище.

Старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец отмечал, что даже в случае экстрадиции Аблязова в любую из трех стран, где его ищут, вернуть украденные деньги будет очень сложно.

«Вряд ли истцам удастся вернуть деньги. Потому что Мухтар Аблязов давно находится в розыске и, скорее всего, его активы давно переведены на третьих лиц. Кроме того, он не единожды заявлял о том, что все это — результат политического преследования, поэтому может попросить предоставления убежища и затягивать дело», — говорит эксперт.

Бывший управляющий директор БТА Банка Павел Просянкин указал, что, скрываясь за границей, Аблязов пытается препятствовать следствию. «Если бы он просто лежал на пляже — это одно, но шел судебный процесс на миллиарды долларов, и он делал все, чтобы его затруднить», — резюмировал Просянкин.