«Протестующие звонят мне»: беглый банкир Аблязов заявил, что управлял протестами в Казахстане

Аблязов рассказал, что протестами руководил «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана», передает «РИА Новости».
«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» — находится в Киеве», — уточнил банкир.
Он пояснил, что организация не причастна к началу протестов в республике. Сразу после первых выступлений движение начало активно сотрудничать с участниками митингов. По словам Аблязова, бунтовщики звонили в штаб, где им советовали четко следовать алгоритму, который выработала организация.
Как отметил банкир, этот алгоритм существует уже больше четырех лет. План предполагает захват административных зданий, борьбу с мародерами и мирные акции протеста.
«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово. — Прим. ред.) «постучаться». Занимать — это заполнять собой», — сказал Аблязов.
Банкир признался, что во время протестов призывал народ продолжать бунтовать, в том числе, и после того, как власти Казахстана пошли на уступки и объявили о снижении цен на сжиженный газ, рост которых изначально вызвал недовольство.
По мнению Аблязова, произошедшее в Казахстане не было попыткой провести государственный переворот. Граждане использовали свое конституционное право на мирные митинги, а к мародерству и беспорядочной стрельбе на улицах привели провокации, которые специально устроила власть страны.
Ранее, 7 января, в интервью международному информагентству Reuters Аблязов назвал себя лидером казахстанской оппозиции. «Каждый день протестующие звонят мне [из Казахстана] и спрашивают: «Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?», — утверждал он.
В то же время научный консультант Московского центра Карнеги, исследователь политики государств Центральной Азии Темур Умаров считает, что у Аблязова в Казахстане нет реального политического капитала.
«Аблязов не первый раз себя позиционирует самым главным оппозиционером Казахстана. Каждый раз, когда происходят такие события, он называет себя главным организатором. <...> Так как у неровных и очень хаотичных протестов в этом году нет явных лидеров, ему ничего не стоило заявить, что именно он за ними стоит. В реальности он не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас в стране. Он не пользуется популярностью в обществе и неузнаваем в Казахстане в целом. У него нет достаточных ресурсов и инструментов, чтобы выводить массы на улицы», — указал эксперт.
Протесты в Казахстане начались в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Митинги быстро вылились в беспорядки. Бунтовщики жгли машины и грабили магазины, захватывали огнестрельное оружие, в нескольких крупных городах, в том числе в Алма-Ате ворвались в административные здания. На всей территории Казахстана был введен режим ЧП. В результате погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Власти страны заявляли, что беспорядки организовали из-за рубежа.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что подготовкой и руководством волнений занимался «единый командный пункт». Президент России Владимир Путин указывал, что за случившимся стояли организованные и «четко управляемые» группы боевиков, подготовленные за границей.
Политический лидер или беглый мошенник? Чем Аблязов известен на родине
Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана в 1998-1999 годах. Вышел в отставку, заявив, что режим первого президента страны Нурсултана Назарбаева не дает провести системные реформы. Работу в правительстве Аблязов совмещал с руководством казахстанского БТА Банка.
В 1999 Аблязову предъявили обвинение в создании ОПГ, превышении должностных полномочий и хищении денежных средств. В 2002 году банкира арестовали и приговорили к шести годам лишения свободы, однако отсидел он около года. В 2003 году Назарбаев помиловал Аблязова.
В 2009 году правительство Казахстана национализировало БТА Банк, поскольку он не мог вернуть правительству взятые кредиты, и обнаружило убыток в $9,9 млрд. Аблязова отстранили от руководства, он сбежал в Великобританию. Власти Казахстана обвинили банкира в том, что он вывел из страны $7,5 млрд.
«Я его молодого назначил министром энергетики, и он начинал работать. И он там проворовался. <...>. Проворовался — посадили в тюрьму. Писал письма за письмами. Его друзья и родственники писали: «Простите его, отпустите». <...> Я его вернул в банк, и что он сделал? $7,5 млрд перечислил, украл и теперь на эти деньги 15 лет живет на Западе», — оценил Назарбаев жизненный путь Аблязова.
Позже, в 2017 году, бизнесмен Муратхан Токмади, судимый в Казахстане за незаконное хранение оружия и вымогательство, признался, что по заказу Аблязова убил председателя правления БТА Банка (тогда назывался АО «Банк ТуранАлем») Ержана Татишева. До этого считалось, что Татишев погиб в 2004 году при несчастном случае — он охотился с Токмади на машине, передал тому ружье, в этом время внедорожник наехал на кочку, и ружье случайно выстрелило Татишеву в голову. Аблязова заочно приговорили в Казахстане к пожизненному заключению за организацию убийства.
След в России и на Украине
Скрываясь в Лондоне, банкир занимался бизнесом в России. Он возглавлял совет директоров российского БТА-банка, контролировал группу «Евразия». Однако, российское следствие выяснило, что банкир продолжил раскручивать махинации и здесь. В 2010 году Следственный комитет обвинил Аблязова в мошенничестве с выдачей кредитов на $4,5 млрд. Суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы.
Банкир успел привлечь внимание и правоохранительных органов Украины. В этой стране он контролировал украинский филиал БТА Банка и бизнес-центры «Айсберг» и «Прайм». На Украине Аблязова обвинили в мошенничестве, хищении и подделке документов.
В итоге Россия, Украина и Казахстан объявили банкира в международный розыск.
С августа 2009 года БТА Банк начал подавать гражданские иски против Аблязова в лондонский суд. Великобритания вначале выдала предпринимателю политическое убежище, но затем лондонский суд встал на сторону банка и обязал Аблязова возместить $2,1 млрд. Кроме того, банкира признали виновным в неуважении к британскому суду и приговорили к тюремному заключению на 22 месяца.
Не дожидаясь ареста, Аблязов вновь бежал. На этот раз во Францию. В 2013 году французские силовики выследили скрывающегося банкира и арестовали беглеца на его вилле. Экстрадиции одновременно добивались несколько стран, но в итоге приоритет был отдан российскому запросу. В сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств правительство Франции распорядилось выдать банкира в Россию. Однако, защита Аблязова пожаловалась в Государственный совет Франции. Сам банкир отрицает все обвинения и утверждает, что его преследуют по заказу Назарбаева. В 2016 году Госсовет отменил решение об экстрадиции, посчитав, что дела против бизнесмена действительно связаны с политическими мотивами. Предприниматель вышел из тюрьмы, где провел два с половиной года, сейчас живет в Париже. В 2020 году Франция предоставила ему политическое убежище.
Старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец отмечал, что даже в случае экстрадиции Аблязова в любую из трех стран, где его ищут, вернуть украденные деньги будет очень сложно.
«Вряд ли истцам удастся вернуть деньги. Потому что Мухтар Аблязов давно находится в розыске и, скорее всего, его активы давно переведены на третьих лиц. Кроме того, он не единожды заявлял о том, что все это — результат политического преследования, поэтому может попросить предоставления убежища и затягивать дело», — говорит эксперт.
Бывший управляющий директор БТА Банка Павел Просянкин указал, что, скрываясь за границей, Аблязов пытается препятствовать следствию. «Если бы он просто лежал на пляже — это одно, но шел судебный процесс на миллиарды долларов, и он делал все, чтобы его затруднить», — резюмировал Просянкин.